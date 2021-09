Globale Mindeststeuer: FDP Zug schreibt Brief an Regierung

Steuerwettbewerb Globale Mindeststeuer: Zuger Regierung reagiert auf offenen FDP-Brief – sie findet diesen überflüssig Die FDP des Kantons Zug hat einen offenen Brief mit Forderungen bezüglich einer allfälligen globalen Mindeststeuer verschickt. Dieser ist beim Regierungsrat schlecht angekommen. Harry Ziegler Jetzt kommentieren 17.09.2021, 05.00 Uhr

Es war eine konzertierte Aktion der FDP-Parteizentrale in Bern. Alle Kantonsregierungen erhielten einen offenen Brief der jeweiligen FDP-Kantonalsektion zum Thema einer sich abzeichnenden globalen Mindeststeuer. Auch der Zuger Regierungsrat. Dieser reagiert nun und hat dem Präsidenten der kantonalen FDP, Cédric Schmid, geantwortet. Und das ziemlich deutlich, wie aus dem Antwortschreiben, das unserer Zeitung vorliegt, hervorgeht.

Die FDP des Kantons Zug verlangt in dem Schreiben, dass der Zuger Regierungsrat dafür sorgt, dass der Bundesrat im Zusammenhang mit einer allfälligen Einführung einer globalen Mindeststeuer sich für zwei Massnahmen einsetzt: Zum einen für eine Durchsetzung von global einheitlichen Rahmenbedingungen; zum anderen für die Ausarbeitung von Massnahmen zur Sicherung der Standortattraktivität. Unter anderem sollen dafür auch weitere Freihandelsverträge mit diversen Staaten ausgehandelt werden, die bilaterale Abkommen mit der EU seien weiterzuentwickeln und der nationale Finanzausgleich (NFA) sei aufgrund der neuen Gegebenheiten zu überprüfen.

Erst eine grundsätzliche Absichtserklärung

Im von Finanzdirektor Heinz Tännler (SVP) im Auftrag des Regierungsrates abgefassten Antwortschreiben heisst es, die Regierung habe schon vor langer Zeit von den Diskussionen um die globale Mindeststeuer und den damit verbundenen Herausforderungen Kenntnis genommen. «Als Zuger Finanzdirektor arbeite ich in einer Arbeitsgruppe des Bundes mit», schreibt Tännler. Es sei allerdings aktuell so, dass die G7/G20-Staaten und die OECD erst eine grundsätzliche Absichtserklärung abgegeben haben, eine konkrete Umsetzung jedoch noch völlig offen sei. Deshalb könnten keine Lösungsansätze entwickelt, sondern nur «mögliche Szenarien analysiert und Gedankenskizzen entworfen werden».

Zur Forderung der Durchsetzung global einheitlicher Rahmenbedingungen schreibt Tännler: «Natürlich kann der Regierungsrat vom Bundesrat verlangen, von der Staatengemeinschaft die Durchsetzung global einheitlicher Rahmenbedingungen zu verlangen.» Und weiter:

«Alternativ könnten Sie mit diesem Anliegen, insbesondere was Freihandelsabkommen und bilaterale Verträge betrifft, direkt an den Aussenminister – ein Parteifreund von Ihnen – gelangen.»

«Der Nutzen öffentlichkeitswirksam inszenierter Forderungen dürfte allerdings überschaubar bleiben, da offensichtlich ist, dass beim Ansinnen dieser supranationalen Gremien die mächtigen Nationen die kleinen an die Wand spielen.»

Kleine Nationen müssen geschickt Verhandeln

Es werde vielmehr darum gehen, als kleines Land durch geschicktes Verhandeln, den kleinen Spielraum optimal zu nutzen, schreibt der Finanzdirektor namens der Regierung weiter.

«Einige der von Ihnen genannten Massnahmen sind bereits auf dem Radar der Bundespolitik und Gegenstand parlamentarischer Vorstösse», heisst es zur Forderung zur Ausarbeitung von Massnahmen zur Sicherung der Standortattraktivität. Die meisten seien grundsätzlich geeignet, diese Attraktivität zu fördern. Allerdings wisse man aktuell nicht einmal ansatzweise, wohin die Reise gehe. «Kurz gesagt, können wir zum heutigen Zeitpunkt keine Antworten geben, well wir noch nicht einmal die Fragen kennen.»

Neubeurteilung des NFA spielt Nehmern in die Hände

Die FDP verlangt in ihrem offenen Brief eine «Neuüberprüfung des nationalen Finanzausgleichs aufgrund der neuen Gegebenheiten». Das hingegen kommt in der Regierung schlecht an. Es sei heute schon klar, dass diese Massnahme den Interessen des Kantons Zug diametral zuwiderlaufe. Tännler antwortet:

«Beim Kopieren der Briefvorlage der Parteizentrale muss Ihnen entgangen sein, dass die verschiedenen Kantone unterschiedliche Interessen haben.»

Die geforderte Neuüberprüfung sei «ein Steilpass für NFA-Nehmerkantone, kraft ihrer Übermacht den Gebern weitere Zahlungen abzupressen, um allfällige Mindereinnahmen zu kompensieren.»

Natürlich werde sich der Zuger Regierungsrat dafür einsetzen, dass die Erfolgsmodelle der Schweiz und des Kantons Zug «nicht durch Druck von aussen abgewürgt» würden. «Sie können uns dabei unterstützen, indem Sie auf Ihre Parteifreunde in kantonalen und nationalen Parlamenten sowie in den kantonalen Regierungen dahingehend einwirken, dass diese die urliberale Selbstverantwortung hochhalten und interkantonalen Umverteilungsübungen und Steuerharmonisierungen eine klare Absage erteilen», schliesst das Antwortschreiben des Finanzdirektors.