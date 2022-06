Stierenmarktareal «Wir wollen ein Volksfest sein»: Nach der Pandemiepause erwartet die Zuger Springkonkurrenz wieder 20'000 Zuschauer Übers Pfingstwochenende trifft sich die Zentralschweizer Pferdeelite wieder im Stierenmarktareal in Zug. Der Frust der Verantwortlichen über die zwei pandemiebedingten Absagen weicht grosser Vorfreude. Linda Leuenberger Jetzt kommentieren 02.06.2022, 05.00 Uhr

Zweimal musste die Zuger Springkonkurrenz in den vergangenen Pandemiejahren abgesagt werden. Zweimal hatte das Organisationskomitee den Anlass fast fertig organisiert. Beim zweiten Mal kam die Absage nur wenige Wochen, bevor die ersten Reiterinnen im Stierenmarktareal gestartet wären.

Nun deutet aber alles darauf hin, dass die Zuger Springkonkurrenz 2022 am Donnerstag erfolgreich starten kann. OK-Präsident Gregor Bruhin und die Kavallerievereinspräsidentin Susanne Zürcher erinnern sich zurück an die turbulente Zeit der letzten beiden Jahre.

Susanne Zürcher (Präsidentin des Kavallerievereins Zug) und Gregor R. Bruhin (OK-Präsident der Zuger Springkonkurrenz) auf dem Stierenmarktareal. Bild: Jan Pegoraro (Zug, 29. Mai 2022)

«Ich war von allen wohl am meisten gefrustet», sagt Gregor Bruhin. Er präsidiert das Springkonkurrenz-OK seit dem Herbst 2019. Gleich darauf kam Corona. Die Zuger Springkonkurrenz, die nun beginnt, ist die erste, die unter seiner Regie stattfindet. Bruhin schaut Susanne Zürcher an. Sie schmunzelt. «Ja, das stimmt wohl», sagt sie. «Die anderen haben das etwas leichter weggesteckt.»

Er habe sich grossen Druck gemacht, sagt Bruhin. Sein Vorgänger Ulrich Straub habe ihn lange auf das Präsidium vorbereitet. «Er hat den Anlass auf die heutige Grösse gebracht», sagt Bruhin. Fünf Tage, 20'000 Besucherinnen und Besucher, 1500 Starts. «Für mich gilt es nun, die Springkonkurrenz in dieser Form aufrechtzuerhalten und zu optimieren. Eine grosse Aufgabe, auf die ich mich sehr gefreut habe.»

Keine finanziellen Probleme wegen Pandemie

Für andere Organisatorinnen und Helfer waren die Absagen etwas weniger frustrierend. Zum Beispiel für Vereinspräsidentin Susanne Zürcher. Seit 13 Jahren ist sie an allen fünf Tagen vor Ort an der Springkonkurrenz, unter anderem in ihrem Amt als Platztierärztin. «Ich hatte im vergangenen Jahr viel zu tun im Beruf und hätte die Zeit für die Springkonkurrenz kaum finden können», sagt sie. «Mit 45 Aktivmitgliedern sind wir ein kleiner Verein für einen solch grossen Anlass.»

Das bedeute viele und lange Helfereinsätze, zumal die Mitgliederzahlen im Verein sinken und sich immer weniger freiwillige Helferinnen und Helfer melden. «Aber trotzdem», sagt Zürcher, «wir sind jedes Jahr wieder unglaublich stolz, wenn wir es hingekriegt haben.»

Finanziell hat die Pandemie der Zuger Springkonkurrenz nicht geschadet. Die Ausgabe von 2020 konnte früh genug abgesagt werden, sodass ohnehin kein grosser Verlust entstand, wie Gregor Bruhin sagt. Beim zweiten Mal ein Jahr darauf, als erst kurz vor der Springkonkurrenz klar wurde, dass sie nicht würde stattfinden können, war das anders. Es entstand ein Verlust – problematisch für die ehrenamtliche Organisation.

Der Kanton und die Stadt Zug halfen dann mit Geldern aus dem Coronafonds. Ausserdem verzichteten viele Sponsoren auf eine Rückzahlung ihrer Beiträge. «Das ist ein schönes Zeichen, das wir sehr zu schätzen wissen», sagt Bruhin. «Mit diesen Unterstützungen konnten wir ‹Break-even› abschliessen.» Auf null.

Traditionell, gut positioniert und verankert

Einen grossen Anlass zweimal absagen und keinen finanziellen Verlust tragen – das funktioniert auch nur in einem reichen Kanton wie Zug, stimmt's? Gregor Bruhin winkt ab. Für die Sponsoren sei der Anlass attraktiv, weil er mitten in der Stadt Zug stattfindet und ein grosses Publikum anziehe, das nichts oder wenig mit Pferdesport zu tun habe, sagt er:

«Wir wollen ein Volksfest sein. Darum auch der Gratiseintritt, die Tombola und das Ponyreiten.»

Das unterscheide die Zuger Springkonkurrenz von anderen Pferdesportanlässen und mache daraus einen «Leuchtturmevent», wie Bruhin es nennt, den auch viele Zuger Politikerinnen und Politiker gern besuchen. «Hinzu kommt, dass es unsere Springkonkurrenz seit über 100 Jahren gibt», sagt Susanne Zürcher.

Das ist also das Erfolgsgeheimnis: Tradition, Position und Verankerung.

Neues Essensangebot und VIP-Lounges

Das OK hat sich für die jetzige Ausgabe der Springkonkurrenz ein neues Gastrokonzept einfallen lassen. Anstatt der Festwirtschaft mit Selbstbedienungsbuffet werden verschiedene Food-Stände auf dem Stierenmarkt stehen, die von Privaten betrieben werden. Zudem wurde das Barzelt um einen VIP-Bereich ergänzt. Dort können Sponsoren und Gäste Lounges buchen, um private oder geschäftliche Anlässe durchzuführen.

«Wir sind gut gebucht, alle Prüfungen sind finanziert. Es kann losgehen», sagt Gregor Bruhin. Susanne Zürcher pflichtet bei: «Jetzt muss nur noch das Wetter stimmen.»

