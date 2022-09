STIFTUNG «Flüchtlingsunterkünfte sind meistens nicht barrierefrei»: Zuger Verein kümmert sich um Geflüchtete mit Handicap Die Stiftung David Dienst unterstützt geflüchtete Menschen mit Handicap – auch um solche aus der Ukraine. Die Notwendigkeit ist da, allerdings stellt die Finanzierung eine Herausforderung dar und die Behörden sind nicht vorbereitet. Sina Engl Jetzt kommentieren 15.09.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Wer blind ist, hat im Alltag mit Herausforderungen zu kämpfen. Symbolbild: Tobias Garcia

Die Stiftung David Dienst Schweiz mit Sitz in Zug unterstützt Menschen in schwierigen Lebenssituationen. Sie bietet psychosoziale Beratung für Menschen in Not an und führt eine Helpline für Menschen mit Handicap. Seit dem Krieg in der Ukraine widmet sie sich einer neuen Aufgabe. An den Flüchtenden, welche die Schweiz seit dem Frühling erreichen, ist nämlich etwas besonders.

«Als der Krieg begann, stellte man fest, dass mehr Menschen mit Handicap die Möglichkeit haben zu fliehen», erzählt Marco Jörg, Geschäftsführer der Stiftung David Dienst Schweiz. Das liege wohl vor allem daran, dass der Weg von der Ukraine in die Schweiz nur über Land führt. «In 24 Stunden ist man mit dem Auto da. Eine Flucht aus beispielsweise Eritrea ist für jemanden mit Handicap beinahe unmöglich.»

Marco Jörg, Geschäftsführer der Stiftung David Dienst Schweiz Bild: PD

«Hinzu kam die riesige Solidaritätskette, überall gab es Hilfe»,

erklärt Jörg weiter. Es sei kein Problem für die beeinträchtigten Menschen gewesen, aus der Ukraine auszureisen.

Doch in der Schweiz angekommen stellte sich heraus, dass weder das Staatssekretariat für Migration (SEM) noch die Kantone oder Gemeinden ein Konzept haben, wie mit Geflüchteten mit Handicap umzugehen ist.

Beratung statt praktische Unterstützung

Beispielsweise erhielt der Geschäftsführer der Stiftung Anfang April einen Anruf von einer etwas verzweifelten Gemeindepräsidentin. In ihrer Gemeinde seien vier Flüchtlinge mit Beeinträchtigung untergekommen und sie wisse nicht, wie sie damit umgehen soll. Daraufhin klärte Marco Jörg im Behindertenwesen ab, «ob jemand etwas macht». Er stiess lediglich auf Beratungsangebote, die praktische Unterstützung schien zu fehlen.

«Ich war überrascht von der Trägheit. Niemand schien wirklich Lust zu haben, sich voll einzusetzen»,

erklärt Jörg, der selbst seit seiner Geburt blind ist.

Besonders schlimm sei für Geflüchtete mit Handicap die Isolation und dass sie an Integrationsmassnahmen nicht teilhaben könnten. Die Geflüchteten bräuchten Hilfe dabei, sich eine sinnvolle Tagesstruktur aufzubauen, man müsse sie in den Alltag einbringen. «Zu Hause hatten sie ihr Leben eingerichtet, jetzt ist alles neu. Diesen Leuten fällt noch viel mehr weg als anderen Geflüchteten», so Marco Jörg.

Die Nationale Koordinationsstelle Nakos

Im Juni rief die Stiftung David Dienst den Arbeitsbereich «Nakos» ins Leben. Die Nationale Koordinationsstelle für Flüchtlinge mit Handicap ist bis jetzt die einzige Stelle, die sich auf die praktische Begleitung und Betreuung von beeinträchtigten Flüchtlingen spezialisiert hat. Nakos bietet Hilfe für Behörden wie auch Privatpersonen an. Der Ablauf unterscheidet sich dementsprechend.

Zu Beginn wird ein Fall gemeldet. «Wenn sich Privatleute melden und um Hilfe bitten, nehmen wir den Fall proaktiv auf und gehen auf die Sozialdienste zu», erklärt Jörg. Melden sich kantonale Stellen oder der Bund, erfolge vorerst eine Bedarfsabklärung. «Wir gehen vor Ort und klären mit den Beteiligten die Situation ab.»

«Flüchtlingsunterkünfte sind zum Beispiel meistens nicht barrierefrei»,

so Jörg weiter. «Oft wird vergessen, dass die Geflüchteten mit Handicap gewisse Anrechte haben.» Die UNO-Behindertenrechtskonvention sei in der Schweiz bindend und räume den Behinderten beispielsweise ein Recht auf die Teilhabe an Integrationsmassnahmen ein.

Wenn abgeklärt werden konnte, dass ein Bedarf vorhanden ist, übernimmt Nakos gewisse Dienstleistungen. «Wir bieten medizinische, aber auch sozialpädagogische Pflege an oder begleiten die Geflüchteten zu Ämtern», so Marco Jörg.

«Wir sind sozusagen der verlängerte Arm der Sozialen Dienste.»

Auf Spenden angewiesen

Die Finanzierung der Dienstleistungen sei oft schwierig. «Zu einem Teil werden wir von den Gemeinden finanziert, das deckt etwa 60 Prozent unserer Kosten», erklärt der Stiftungsleiter. «Für die restlichen 40 Prozent sind wir auf Spenden angewiesen.» Momentan ist die Stiftung auch auf der Suche nach Liegenschaften, wie etwa eine ehemalige Klinik oder ein Hotel.

«Wir würden gerne ein nationales Kompetenzzentrum einrichten, wo wir die Geflüchteten einige Wochen zu uns nehmen können, bevor sie einquartiert werden.»

Nakos betreut momentan rund 50 Fälle. Marco Jörg schätzt die Zahl der Geflüchteten mit Handicap in der Schweiz auf rund 120. «Es ist wichtig, dass man in der ganzen Schweiz zusammenarbeitet», erklärt er. «Und vor allem muss man auch die Angehörigen mit ins Boot nehmen, die spielen eine grosse Rolle.»

Weitere Informationen finden Sie unter www.stiftungdaviddienstschweiz.ch und www.nakos.ch

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen