Stilvoller Start der höchstgelegenen Zuger Fasnacht Am 11.1. wurde die 111. Alösler Fasnacht unter dem Motto «1 mid Stil» eröffnet. 13.01.2020, 05.00 Uhr

Mottoenthüllung an der Fasnachtseröffnung in Alosen. Im Vordergrund Mitglieder der Tiroler. Bild: Patrick Hürlimann (11. Januar 2020)

(ls) Als um genau 11.01 Uhr der Startschuss zum Schnapszahl-Jubiläum fiel, lösten sich in Alosen die Wolken auf. Die Sonne zeigte ihre Pracht und es sah so aus, als wollte sie auch an der Alösler Eröffnung teilnehmen. Denn die Fasnachtseröffnung im Alosen fand dieses Jahr in einem grösseren Ausmass statt. Anstatt Samstagabend zu einem Apéro, wurde dieses Jahr schon mittags eingeheizt.