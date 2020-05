Reportage Sie trotzen der Coronakrise: Vater und Sohn eröffnen eine Rösterei in Cham Bild: Stefan Kaiser (Cham, 29. April 2020) Die gelernten Musiker Hannes und Buddy Stocker haben ihre Leidenschaft für Kaffee zu einem Geschäft gemacht. Vanessa Varisco 05.05.2020, 05.00 Uhr Drucken Teilen

Für viele gehört er zum Start in den Tag wie die Butter aufs Brot: der morgendliche Kaffee. Eigentlich ist Kaffee aber mehr als nur ein Wachmacher, ist Buddy Stocker (32) überzeugt. Gemeinsam mit seinem Vater Hannes (67) – beide sind ausgebildete Musiker – hat er just zu Beginn der Coronakrise eine Kaffeerösterei in Cham eröffnet.

«Kaffee hat doppelt so viele Aromen wie Wein und damit eine breite Palette an Geschmacksrichtungen», weiss Buddy Stocker. Weil viele Konsumenten nicht um die Komplexität der Frucht wüssten, sei neben dem Verkauf auch die Sensibilisierung für deren Vielfalt ein Anliegen, führt er aus.

Mit dem Gedanken, eine eigene Rösterei zu eröffnen, spielten Vater und Sohn schon länger. «Wir sind beide sehr kaffeeaffin», begründet Buddy Stocker. Als sie vor rund einem Jahr die Möglichkeit hatten, eine Röstmaschine zu erwerben, packten sie die Gelegenheit beim Schopf. Daraufhin begannen die beiden, auszuprobieren.

«Anfangs haben wir uns vieles autodidaktisch beigebracht. Bald hat es uns daher den Ärmel reingezogen», beschreibt Buddy Stocker die Anfänge. Als sie daraufhin entschieden, Nägel mit Köpfen zu machen und eine eigene Rösterei zu betreiben, absolvierten sie einen Lehrgang. «Das Ausprobieren zu Beginn war aber mit Sicherheit sehr wertvoll, da wir dort nicht gesteuert wurden», so der Chamer weiter.

Kaffee ist nicht gleich Kaffee

Die Freude über den Start dieses dynamischen Familienprojekts ist ihm deutlich anzuhören. «Ausserdem», fügt Buddy Stocker an, «ähnelt das Kaffeerösten ein bisschen der Aufgabe, ein Instrument zu spielen. Ein grosser Teil ist Intuition.» Aktuell nimmt die Rösterei viel Zeit in Anspruch. Dabei macht das Rösten selber aber nur einen kleinen Teil aus. 12 bis 20 Minuten Zeit beansprucht ein Röstdurchgang. Bezogen werden die Bohnen von Inter American Coffee mit Sitz in Zug, die aus verschiedenen Ländern einkauft.

Weil die Chamer Rösterei noch am Anfang steht, sei ein Direkteinkauf bei den Kaffeebauern noch nicht möglich. «Aber es ist uns bereits heute wichtig, dass wir nachvollziehen können, woher das Produkt kommt, und dass unter fairen Bedingungen gearbeitet und entlöhnt wird», erklärt Buddy Stocker.

Der eigentlich grosse Aufwand ist das Ausliefern des Kaffees. Denn wegen der Coronakrise und den damit einhergehenden Massnahmen bietet die Chamer Rösterei im Kanton Zug einen Hauslieferdienst an. Ausserkantonal wird der Kaffee per Post versendet, direkt ab Pfad 11 in Cham:

Der Chamer erklärt:

«Das persönliche Überbringen des Kaffees war uns deshalb ein Anliegen, weil wir dadurch mit den Kunden in Kontakt treten können.»

Denn die Sensibilisierung ist eine Herzensangelegenheit. «Es gibt Standardkaffee und es gibt Spitzenkaffee», differenziert Buddy Stocker. Spitzenkaffee sei für manch einen vom Geschmack her ungewohnt, hier prüft Hannes Stocker den Geschmack der Bohnen während dem Rösten:

Keine Angst wegen der Coronasituation

Ohne die Coronakrise wären zu diesem Zweck verschiedene Anlässe geplant gewesen. Der Startschuss wäre im Zuger Café Glücklich gefallen. Bekanntlich kam alles anders. «Aber Not macht erfinderisch», sagt Buddy Stocker. So haben die beiden auf ihrer Website zu Informationszwecken Videos hochgeladen. Informiert wird sowohl über das Rösten als auch ganz allgemein über den Kaffee. Während derzeit vieles online geschieht, soll es nach der Krise dann aber Veranstaltungen in der Rösterei und in Cafés geben. Angst, dass ihr Unternehmen scheitern würde, weil die Karten neu gemischt wurden durch das Virus, hatten Stockers aber nicht.

Herausfordernd war es allerdings. Zu Beginn setzten sie daher einen Facebook-Aufruf ab, um den Kaffee zu verkaufen. Die Nachfrage sei gross.

«Wir hatten einiges geröstet und wollten den Kaffee natürlich nicht verkommen lassen», erläutert Buddy Stocker die Situation. Bezahlen konnte damals jeder so viel, wie er für angemessen hielt. An Musiker, die derzeit keine Arbeit haben, wurden die Röstungen manchmal gratis abgegeben. Denn Buddy Stocker selbst ist – neben seiner Lehrtätigkeit an der Musikschule Cham – selbst als Musiker aktiv und kann deren Situation gut nachvollziehen.

Vater und Sohn sind mit Herzblut in ihrer Rösterei engagiert. Denn für sie ist Kaffee mehr als ein Wachmacher.

Hinweis: Weitere Infos gibt es hier. Geöffnet hat die Rösterei montags von 13 bis 19 Uhr und donnerstags von 15 bis 19.30 Uhr.