Strafanstalt Zug / Cham: Häftling weiter auf der Flucht

Zug / Cham Fahndung nach Häftling läuft weiter – der Insasse flüchtete bei einer Brennholzlieferung in Cham Erst im Frühjahr hatte sich ein ähnlicher Vorfall ereignet. Die Sicherheitsvorkehrungen werde man aber nicht verstärken, sagen die Behörden. Rahel Hug 10.09.2021, 14.52 Uhr

Schon wieder ist ein Häftling bei einem externen Arbeitseinsatz geflohen. Die Zuger Polizei bestätigte am Donnerstag, dass am Morgen ein 41-jähriger Algerier die Flucht ergriffen hatte. Bereits im März dieses Jahres war ein Insasse der Strafanstalt Zug auf dem Rückweg einer Brennholzauslieferung aus einem Auto getürmt. Er wurde später in Zürich gefasst.