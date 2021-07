Schlägerei im Bahnhof Zug: Fünf junge Männer bestraft

STRAFBEFEHL Blutige Schlägerei im Zuger Bahnhof: Staatsanwaltschaft bestraft fünf junge Männer Eine Wunde am Kopf, eine zerschnittene Hand und fünf Strafbefehle. So lautet bis jetzt das Fazit einer Schlägerei vom März 2019: Im Zuger Bahnhof waren sieben junge Männer aufeinander losgegangen. Kilian Küttel 08.07.2021, 05.00 Uhr

Als die Polizei vorfährt, ist es vorbei. Nur wenige Minuten kann die Schlägerei gedauert haben, die sich in der Nacht vom 16. auf den 17. März im Bahnhof Zug ereignet hat – und an der sieben junge Männer, die meisten aus dem Kanton Zug, beteiligt gewesen sind.

Um kurz nach Mitternacht betreten Paolo, Jordi und Igor* den Bahnhof. Auf ihrem Weg zum Gleis 4 stossen sie vor der Haupthalle auf Tobias, Kevin und Luis*. Wieso die jungen Männer zwischen 18 und 23 Jahren aneinandergeraten, weiss heute niemand mehr. So viel aber ist sicher: Beide Gruppen provozieren, pöbeln, schubsen. Am Ende fliesst Blut.

Einer schlug mit Schnapsflasche zu

Bis ins Detail beschreibt die Zuger Staatsanwaltschaft, was im Kuddelmuddel aus Fäusten, Füssen und beleidigten Egos passiert; wer wen wie und wo zu Boden bringt, vor allem aber, was der Schlusspunkt dieser «wechselseitigen, tätlichen Auseinandersetzung» ist: Paolo kämpft sich vom Boden hoch. Soeben hat er einen Fusstritt von Tobias in den Rücken bekommen. Der 18-Jährige steht noch nicht lange, doch schon will er seinem Freund Jordi im Kampf gegen Kevin zur Hilfe eilen. Als sich Paolo dem Zweikampf zuwendet, geht Tobias in die Knie, hebt eine leere Whiskeyflasche vom Boden auf, schlägt nach Paolo und trifft ihn mit der Flasche seitlich am Kopf.

Resultat des Schlags: eine Schädelprellung und eine Wunde zwischen Ohrmuschel, Jochbein und rechtem Auge, die mit neun Stichen genäht werden muss. Auch Tobias verletzt sich, hat sich beim Schlag die rechte Hand zerschnitten. Auch er muss verarztet werden.

Die Schlägerei hat nicht nur ein medizinisches, sondern ein juristisches Nachspiel: Fünf der sieben Beteiligten hat die Staatsanwaltschaft Zug am 21. April per Strafbefehl zu bedingten Geldstrafen sowie Bussgeldern zwischen 150 und 1350 Franken verurteilt. Wegen sogenannten Raufhandels, also einer Auseinandersetzung, «die den Tod oder die Körperverletzung eines Menschen zur Folge hat». Die Strafbefehle waren vor kurzem zur öffentlichen Einsicht aufgelegt.

Verfahren gegen Flaschen-Schläger ist noch hängig

Mit 20 Tagessätzen à 30 Franken Geldstrafe und 150 Franken Busse kommt Paolo am glimpflichsten davon. Wohl deshalb, weil er mit der Verletzung schon gestraft genug ist.

Unklar ist, welche Strafe Tobias droht, der mit der Flasche zugeschlagen hat. Der Strafbefehl in seinem Verfahren war noch nicht einsehbar. Wie die Staatsanwaltschaft Zug auf Anfrage erklärt, ist das Verfahren hängig.

* Alle Namen geändert