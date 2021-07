Mutter stiftet ihren Sohn zum Diebstahl in Zug an

Strafbefehl Eine Mutter lässt in einem Zuger Einkaufszentrum ihren jungen Sohn stehlen Gross für die Familie einkaufen, das ist in einer geräumigen Filiale eines Schweizer Detailhandelskonzerns praktisch und zeitsparend. Anfang 2020 hat ein Elfjähriger mit einem Einkaufswagen voller Lebensmittel den Hinterausgang genommen. So kam er nicht an der Kasse vorbei. Marco Morosoli 05.07.2021, 05.00 Uhr

Ob es eine Masche war, ist nicht erstellt. Doch was eine Frau im Januar 2020 gemacht hat, auf diese Idee muss einer selbst noch kommen. Die 41-Jährige geht zum Einkaufen über die Kantonsgrenze. Das macht mehr Spass und das Parkieren ist auch schnell erledigt. Im Schlepptau hat sie ihren elfjährigen Sohn. Mit ihm streift sie durch das Verkaufslokal einer grossen Handelskette in einem Zuger Einkaufszentrum. Was genau alles in ihrem Einkaufswagen Platz gefunden hatte, das ist unbekannt. Bekannt ist hingegen der Wert der Objekte, die sich im Einkaufswagen befanden: 538 Franken und 5 Rappen.