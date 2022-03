Strafbefehl Gewaltfantasien wegen Pandemie-Massnahmen: Schwyzer kaufte Pistole, um gegen Politiker vorzugehen Die 3G-Regel des Bundesrats hat bei einem Mann aus Schwyz dazu geführt, dass er sich eine Waffe zulegte, die er «gegebenenfalls» einsetzen wollte. Zoe Gwerder 17.03.2022, 16.00 Uhr

Der Fall, mit dem sich die psychiatrische Klinik Zugersee in Oberwil im vergangen Herbst beschäftigen musste, war wohl auch für diese aussergewöhnlich. So hatte sich an einem Septembermorgen ein Mann Anfangs 50 aus dem Kanton Schwyz selbstständig eingewiesen, wie einem Strafbefehl der Zuger Staatsanwaltschaft zu entnehmen ist.

Er habe Gewaltfantasien, sagte er der diensthabenden Ärztin. Grund sei die 3G-Regel des Bundesrates. Diese war wenige Wochen zuvor auf alle Innenräume von Restaurants sowie von Kultur-, Freizeiteinrichtungen und Veranstaltungen ausgeweitet worden. Ebenfalls war bereits klar, dass der Bund ab Anfang Oktober die Kosten für Coronatests fürs Zertifikat nicht mehr übernehmen wird.

Der Mann fantasierte darüber, einem Politiker etwas anzutun

Wie die Ärztin im Gespräch erfuhr, blieb es beim Schwyzer nicht bei den Fantasien. So vertraute der Mann ihr an, dass er vor kurzem in Zürich eine Waffe gekauft habe. Mit der Absicht, diese «gegebenenfalls gegen einen Politiker einzusetzen», wie die Staatsanwaltschaft schreibt.

Die Pistole lag zu diesem Zeitpunkt in seinem Auto, das auf dem Parkplatz der Klinik stand. Gemäss dem Strafbefehl hatte der Schwyzer im Gespräch mit der Ärztin den Wunsch geäussert, dass die Polizei diese Waffe konfisziert.

Die aufgebotene Polizei fand die Waffe wenig später auf dem Fussboden hinter dem Fahrersitz. Sie war entladen und ohne Magazin. Neben der Waffe lag ein Tupperware-Gefäss mit sieben teils vollen, teils angebrochenen Patronenpackungen.

Polizei stellte mehrere Waffen sicher

Wie im Strafbefehl festgehalten wird, führte die Polizei beim Schwyzer eine Hausdurchsuchung durch. Bei dieser konnte sie das Magazin der Pistole sicherstellen. Gemäss der Staatsanwaltschaft hatte der Mann zudem den Wunsch geäussert, dass die Polizei auch weitere Waffen bei sich zu Hause mitnehme und vernichte. So hatte der Schwyzer neben einem Gewehr mit Zielfernrohr und einem Bajonett auch noch ein japanisches Langschwert in seinen vier Wänden.

Dass es am Ende zu einem Strafbefehl kam, lag daran, dass der Schwyzer zum Zeitpunkt, als er die Pistole gekauft haben soll, keinen Waffenerwerbsschein besass. Hierbei schien die Herkunft der Pistole besondere Aufmerksamkeit der Ermittler auf sich zu ziehen. Diese war gemäss der Staatsanwaltschaft «mutmasslich» 1974 an die Polizei in Bremen (Deutschland) ausgeliefert worden. Die Waffe war aber weder in den polizeilichen Fahndungssystemen noch im Waffenregister verzeichnet.

Bleibt ungeklärt: Die Herkunft der Pistole

Die Abklärungen der Polizei hätten dem Mann nicht nachweisen können, dass er die Pistole seit längerem besass, so die Staatsanwaltschaft. Hingegen sei bei der Munition klar, dass diese gemäss Verpackung aus den Militärbeständen stamme und 1980 hergestellt worden war.

Der Schwyzer wurde nun per Strafbefehl der Widerhandlung gegen das Waffengesetz schuldig gesprochen. Dies mit einer Geldstrafe von 20 Tagessätzen zu 110 Franken sowie einer Busse von 220 Franken. Letztere muss er bezahlen, während die Geldstrafe mit zwei Jahren Probezeit aufgeschoben wird. Das Strafverfahren kostet den Schwyzer weitere 1100 Franken – für eine Gebühr sowie für Auslagen der Zuger Polizei.