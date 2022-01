Strafbefehl Glimmendes Streichholz richtet in Zuger Wohnung beträchtlichen Schaden an Es ist wie in Mani Matters Lied vom Zündhölzli. Nur wurde dieses rechtzeitig richtig gelöscht. Im Gegensatz zum Streichholz einer Zugerin. Harry Ziegler 22.01.2022, 05.00 Uhr

Eine Feuersbrunst nennt sich im Gesetz das, was die Unachtsamkeit einer 43-jährigen Zugerin verursachte. Sie hat laut Strafbefehl der Zuger Staatsanwaltschaft in der Toilette ihrer Wohnung ein Zündhölzi angezündet und sogleich wieder ausgeblasen und in ein Schälchen mit anderen, gebrauchten Streichhölzern gelegt. Sie ist nach draussen gegangen. Allerdings habe sie, so die Staatsanwaltschaft, «nicht bedacht, dass das Streichholz nach dieser kurzen Dauer noch nicht vollständig erkaltet sein könnte». Tatsächlich hat das Nachglimmen des gelöschten Zündholzes die anderen, gebrauchten Hölzer in Brand gesetzt.