Zuger Pater um 100'000 Franken geprellt

STRAFBEFEHL Ist diesem Mann denn gar nichts heilig? Betrüger prellt hochbetagten Zuger Pater um über 100'000 Franken Ein Mechaniker aus dem Kosovo bringt einen Zuger Geistlichen um seine gesamten Ersparnisse, treibt den Gottesmann mit erlogenen Geschichten gar in die Schulden. Dafür soll der 43-Jährige jetzt ins Gefängnis. Kilian Küttel 21.01.2022, 15.00 Uhr

Was denn noch alles? Seine Frau habe Krebs, brauche eine Operation und eine Strahlentherapie. Er müsse wegen Herzproblemen unters Messer und zur Kur. Irgendwie muss er noch Wasser, Strom, Steuern zahlen. Und die Kinder brauchten schliesslich etwas zu essen. All das kostet Geld. Und das hat er nicht. Angeblich.

Offenbar war das Leben des 43-jährigen Kosovaren eine einzige Prüfung; ein langer, steiniger, mit Dornen gespickter Weg, auf dem ein Schicksalsschlag den nächsten jagte. Wie froh der Mechaniker gewesen sein muss, dass es auf dieser Welt noch gute Seelen wie den Zuger Ordensbruder gibt – man kann es nur erahnen.

Im heute über 90-jährigen Gottesmann jedenfalls hat der Familienvater einen treuen Freund und Helfer gefunden; einen Freund, der sich nicht nur aufs gute Zureden und Zuhören beschränkte, sondern ihm auch mit Geld unter die Arme griff.

Staatsanwaltschaft verhängt 180 Tage Freiheitsstrafe

Und das ganze 27-mal zwischen Juni 2017 und 2020, als der Pater in Zug lebte und ihn der Mechaniker regelmässig besuchte; mal allein, mal mit seinem Sohn, häufig mit einem Anliegen im Gepäck. 13-mal half der Gottesmann dem Kosovaren mit Bargeld aus, 13-mal per Banküberweisung, einmal per Geldtransfer. 105'250 Franken und 100 Euro hatte der Bittsteller am Ende eingestrichen, teilweise als Darlehen, teilweise geschenkt bekommen.

Das geht aus einem Strafbefehl hervor, den die Zuger Staatsanwaltschaft am 1. Dezember gegen den Kosovaren ausgestellt hat. Wegen mehrfachen Betrugs verurteilen die Behörden den Mechaniker zu einem halben Jahr Gefängnis, wovon er schon 69 Tage in Untersuchungshaft abgesessen hat.

Denn die Geschichten waren erlogen; die Darlehen wollte er von Anfang an nicht mehr zurückzahlen, sondern für sich und seine Familie brauchen, schreibt die Staatsanwaltschaft. Der Täter habe dem tiefgläubigen Christen Notlagen und Tragödien vorgespiegelt, «die allesamt aufeinander abgestimmt waren». Damit habe der Täter sein Opfer, das immer an das Gute im Menschen glaubte, ein schlechtes Gewissen eingeredet, es psychisch und zeitlich unter Druck gesetzt, heisst es im Strafbefehl. Nicht nur brachte der Betrüger den über 90-Jährigen um seine gesamten Ersparnisse – als das Geld aufgebraucht war, verschuldete sich dieser bei Freunden und Bekannten.

Pater war laut Staatsanwaltschaft zu wenig kritisch

Der Betrüger habe genau gewusst, wie er sein Opfer manipulieren musste, schreibt die Staatsanwaltschaft. Aber: Ganz unschuldig sei der Pater nicht gewesen. Er habe dem Mechaniker geglaubt, statt dessen Bonität zu prüfen oder seine Aussagen zu hinterfragen; Warnungen von Vorgesetzten habe er in den Wind geschlagen und eine «ganze Reihe von Warnsignalen missachtet». Dadurch habe er seine Opfermitverantwortung verletzt, weshalb die Strafe gegen den Kosovaren nur bei 180 Tagen Freiheitsstrafe und nicht höher angesetzt wird.