Wollte ein Mann das Gefängnis in Zug niederbrennen?

Strafbefehl Mann zündet seine Gefängniskleidung an – wollte er das Gefängnis niederbrennen? Der Sachschaden ist zwar gering, die Aktion eines heute 25-jährigen Mannes hätte in einer Feuersbrunst enden können. Harry Ziegler 24.06.2022, 11.30 Uhr

Im August des letzten Jahres deckte der 25-jährige, mehrfach vorbestrafte Algerier die Überwachungskamera in seiner Zelle in der Strafanstalt Zug ab. Mit WC-Papier. Dann setzte er seine Gefängniskleidung in Brand. Diese bestand aus Jogginghose, T-Shirt und Pullover. Um die Kleidung anzuzünden, umwickelte er diese ebenfalls mit WC-Papier und zündete das ganze Bündel an.