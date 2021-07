Schweine mit abgebissenen Schwänzen: Bauer muss sich verantworten

Wenn im Schlachthof verschmutzte Tiere angeliefert werden, werden diese trotzdem geschlachtet. Denn wie der Zuger Kantonstierarzt Rainer Nussbaumer erklärt, dürfen einmal angelieferte Tiere den Schlachthof nicht mehr verlassen. Sind sie entgegen den Vorschriften schmutzig, werden sie normalerweise von den anderen Tieren separiert und ganz am Schluss geschlachtet. «Sollten die Gerätschaften durch die beanstandeten Tiere mit Keimen kontaminiert werden, ist so nur das Fleisch des Verursachers betroffen», erklärt Nussbaumer. Zusätzlich kann das Fleisch nach der Schlachtung auch noch genauer auf Verunreinigungen untersucht werden, worauf entschieden wird, ob es verkauft werden darf. Dies muss auch passieren, wenn die Tiere Wunden aufweisen. Die Untersuchungen und der Mehraufwand werden dem Halter der Tiere verrechnet. Dies alles sei in der Verordnung über das Schlachten und die Fleischkontrolle (VSFK) und der Verordnung über die Hygiene beim Schlachten (VHyS) festgehalten, so Nussbaumer.