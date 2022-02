Strafbefehl: Zuger Mann fälscht Betreibungsauszug

Strafbefehl Ungeduld lässt einen Zuger Mann eine Urkunde fälschen Wohnungen sind im Kanton Zug sehr begehrt. Interessierte müssen ihrer Bewerbung einen Betreibungsauszug beilegen. Diese Urkunde sollte keine Betreibungen anzeigen. Wenn da trotzdem eine solche aufscheint, dann gibt es Möglichkeiten, diesen Makel zum Verschwinden zu bringen. Ein strafbares Verfahren. Marco Morosoli 25.02.2022, 11.30 Uhr

An Silvester 2021 dürfte sich ein junger Mann, der in einer grösseren Gemeinde in der Lorzenebene wohnt, noch lange erinnern. Er bekam am 30. oder 31. Dezember 2021 einen Strafbefehl. Dessen Inhalt: Er habe seinen Betreibungsauszug gefälscht. Indem er eine auf diesem amtlichen Papier zwar bezahlte, aber noch nicht gelöschte Steuerschuld zum Verschwinden brachte. Er vollführte diesen Löschvorgang, weil er sich bei einer Bewerbung für eine Wohnung besser darstellen wollte, als er es in Wirklichkeit war. Der junge Mann löschte diesen Eintrag nicht nur, sondern ersetzte ihn durch den Satz: «Es sind keine Betreibungen registriert.» Eine Fachkraft des Betreibungsamtes in der Wohngemeinde des Mannes hat dessen Schwindel bemerkt. Sie reichte bei der Zuger Staatsanwaltschaft eine Strafanzeige ein.

Was aus dem Strafbefehl der Zuger Strafverfolgungsbehörden nicht hervorgeht, ist der Grund für die lange Dauer dieses Verfahrens. Sechs Monate sind zwischen der Strafanzeige und des Schuldspruchs vergangenen. Am Verschulden des Mannes gibt es für die Zuger Staatsanwaltschaft keine Zweifel:

«Durch sein Verhalten hat sich der junge Mann der Urkundenfälschung schuldig gemacht.»

Wie dem Strafgesetzkommentar des Schweizer Strafrechtlers Andreas Donatsch zu entnehmen ist, wird eine Urkunde verfälscht, wenn «ihr Inhalt nachträglich unberechtigt abgeändert wird».

Das Verfälschen, so ist im vorgenannten Buch zu lesen, geschehe «im eigenmächtigen Abändern einer von einem anderen hergestellten Urkunde». Donatsch schreibt im vorerwähnten Kommentar zum Artikel 251 des schweizerischen Strafgesetzbuches zudem noch, dass durch das Abändern der «Anschein erweckt wird, der ursprüngliche Aussteller habe der Urkunde den neuen Inhalt gegeben». Durch seine Abänderungen erhoffte sich der junge Mann einen Vorteil für seine Wohnungssuche zu verschaffen. Dabei schreibt die Staatsanwaltschaft im Strafbefehl, dass die für den Mann störende Betreibung eigentlich bereits beglichen worden war. Die ausserkantonale Behörde, welche die Betreibung einleitete, hatte bereits in seiner Wohnsitzgemeinde die Löschung des störenden Eintrages veranlasst. Die Ausführung dieses Vorgangs schien dem Mann jedoch zu lange zu dauern.

Der Traum von einer exklusiveren Wohnung muss er wohl noch ein wenig verschieben

Der Strafbefehl hat für den Mann nun die Konsequenz, dass er im Strafregister eingetragen ist. Die Geldstrafe von 30 Tagessätzen zu 120 Franken ist ihm bedingt auferlegt worden. Was er hingegen bezahlen muss, sind die Busse von 720 Franken. Zu dieser kommen noch die Verfahrenskosten in der Höhe von 400 Franken hinzu. Alles in allem musste der junge Mann der Gerichtskasse bis Ende Januar 2022 eine Summe von 1120 Franken überweisen. Nicht bezahlte Gerichtskosten könnten dann auch wieder zu einem Eintrag im Betreibungsregister führen. Von einer neuen Wohnung dürfte der Urkundenfälscher beim gegenwärtigen Stand der Dinge wohl noch länger träumen.