Strafbefehl Wann gilt ein gerichtliches Einschreiben als zugestellt? Diese Frage musste das Zuger Strafgericht klären, nachdem der Vater eines urlaubshalber abwesenden Beschuldigten dessen Post abgeholt hatte. Das Gericht kommt zum Schluss, dass bereits zu diesem Zeitpunkt die gesetzliche Einsprachefrist begann. Andreas Faessler 09.11.2021, 11.30 Uhr

Bei gerichtlichen Prozessen und Abhandlungen kann das Nichteinhalten von gesetzten Fristen ziemlich unangenehme Folgen haben, wie ein junger Zuger erfahren musste. Dieser war Anfang 2021 von der Zuger Staatsanwaltschaft wegen Sachbeschädigung zu einer bedingten Geldstrafe und einer Busse verknurrt worden. Am Tag nach Versenden des eingeschriebenen Strafbefehls wurde dieser bei der Poststelle am Wohnort des Beschuldigten abgeholt. Somit begann am Tag danach die zehntägige Einsprachefrist.

Allerdings weilte der Beschuldigte zu diesem Zeitpunkt noch ferienhalber im Ausland. Gemäss Unterschrift hatte der Vater, welcher im Nachbarhaus wohnt, seine Post am Schalter entgegengenommen. Der Beschuldigte kehrte erst acht Tage später aus dem Urlaub zurück und liess dann abermals sechs Tage verstreichen, ehe er Einsprache erhob. Diese erfolgte ergo nach Ablauf der Frist. Er führte gegenüber der Staatsanwaltschaft unter Vorlegung von Flugdokumenten aus, dass er wegen seiner Ferien und der Tatsache, dass sein Vater das Schreiben entgegengenommen habe, mit der Einsprache «etwas später» dran gewesen sei. Er erwähnte in seinem Brief an die Staatsanwaltschaft zudem, dass er den von ihm verursachten Schaden bereits bezahlt habe. Die Geschädigte habe ihm zudem zugesichert, dass sie den Strafantrag zurückziehen werde.

Die Staatsanwaltschaft überwies den Fall ans Zuger Strafgericht, damit dieses die Gültigkeit der zu spät erfolgten Einsprache prüfe. Es verstrichen weitere vier Monate, bis das Gericht dem Beschuldigten per Schreiben die Möglichkeit einräumte, Stellung zu nehmen, warum aus seiner Sicht die Einsprache Anfang Jahr als rechtzeitig anzusehen sei. Für diese Stellungnahme erhielt der Beschuldigte zehn Tage Zeit. Er verpasste es jedoch erneut, sich innert dieser Frist dazu zu äussern.

Vater war berechtigt, die Post des Sohnes abzuholen

Letztere Nachlässigkeit ist nicht primärer Gegenstand der Erwägungen, sondern die Frage, ob das Abholen des eingeschriebenen Strafbefehls durch den Vater des Beschuldigten als gültige Zustellung angesehen werden kann. Das Gericht bejahte dies schliesslich. Denn obschon der Vater des Beschuldigten nicht im selben Haushalt lebt, könne davon ausgegangen werden, dass dieser über die volle Befugnis verfügte, die Post seines Sohnes entgegenzunehmen und weder gegen dessen Willen noch gegen dessen Wissen gehandelt habe. Somit liegt es aus Sicht des Gerichts nahe, dass der Vater berechtigt oder gar beauftragt war, sich um die Post des Sohnes während dessen Urlaubsabwesenheit zu kümmern.

Folglich kommt das Gericht zum Schluss, dass mit der Postabholung durch den Vater der Strafbefehl in den «Machtbereich des Beschuldigten» gelangte. Somit die ordentliche Zustellung erfolgte und – wie in der Schweizerischen Strafprozessordnung definiert – am Folgetag die zehntägige Einsprachefrist begann. Die verspätete Einsprache des Beschuldigten ist ungültig, wodurch der Strafbefehl zum rechtskräftigen Urteil geworden ist. In der Folge hat der Beschuldigte die Prozesskosten zu tragen.