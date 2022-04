Strafbefehl Wie bei Bud Spencer und Terence Hill: Streit vor einer Zuger Bar endet in massenhaft Ohrfeigen Nach dem Austausch verbaler «Nettigkeiten» flogen die Fäuste. Harry Ziegler 26.04.2022, 14.00 Uhr

Das war klassisch: Nachdem sich zwei Männer vor einer Bar in Zug eine verbale Auseinandersetzung geliefert hatten, kam es zur ersten schallenden Ohrfeige. Der heute 28-jährige Beschuldigte versetzte seinem Gesprächspartner mit der flachen Hand einen laut Strafbefehl der Zuger Staatsanwaltschaft heftigen Schlag «gegen das rechte Ohr». Was in einer Prellung der Ohrmuschel des Geohrfeigten resultierte. Beobachtet wurde das Ganze vom Bruder des Beschuldigten und einem Kollegen des Geschlagenen.