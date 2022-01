Strafbefehl Zug: Kontaminierten Sand im Gartenbeet entsorgt Ein Handwerker wollte ausgelaufenes Öl binden. Klingt verantwortungsbewusst. Sein weiteres Vorgehen war jedoch weniger vorbildlich. Andreas Faessler 22.01.2022, 15.43 Uhr

Im Sommer 2021 war ein Mann aus dem Aargauischen in der Stadt Zug damit beschäftigt, an einem Wohnhaus Storen zu montieren. Der Handwerker ist Geschäftsführer eines Fachbetriebes für Storen und Rollläden. Für die Arbeit am Haus benötigte er eine Gelenkbühne. Er besorgte sich eine solche bei einem Fachbetrieb, welcher Baumaschinen aller Art vermietet. Als der Mann die Bühne in einem Arbeitsschritt senken wollte, löste sich ein Schlauch am Hydrauliktank. Es liefen rund 35 Liter Hydrauliköl aus. Ein Teil davon ergoss sich in den nahen Meteorschacht, welcher in den Zugersee führt.

Dem Handwerker war die Gefahr für die Umwelt bewusst. Sofort organisierte er Sand, um damit das ausgelaufene Öl zu binden. Dies gelang ihm so weit. So weit, so gut. Doch dann schmiss der Storenfachmann den kontaminierten Sand einfach in ein Beet direkt neben der Liegenschaft.

Die Zuger Staatsanwaltschaft ist überzeugt, dass er dies tat, obwohl er sich bewusst war, dass mit Hydrauliköl kontaminierter Sand ausschliesslich in einer bewilligten Deponie entsorgt werden darf. Deshalb wird der Mann schuldiggesprochen der Widerhandlung gegen das Umweltschutzgesetz. Was einen möglichen Verstoss gegen das Gewässerschutzgesetzt angeht, davon sieht die Staatsanwaltschaft mangels Tatbestandsmässigkeit ab. Der Verurteilte muss eine Busse in der Höhe von 600 Franken bezahlen sowie die Verfahrenskosten von 300 Franken übernehmen.