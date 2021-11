Der Zuger Ex-Heilmittelinspektor hat das Amtsgeheimnis verletzt

Urteil Zuger Ex-Heilmittelinspektor per Strafbefehl verurteilt – wegen Verletzung des Amtsgeheimnisses Der Fall des ehemaligen Zuger Heilmittelinspektors vom Spätsommer 2020 warf hohe Wellen. Nun ist der Mann verurteilt worden – er hat den Medien zu viel preisgegeben. Andreas Faessler Jetzt kommentieren 11.11.2021, 15.37 Uhr

Gesundheitsdirektion des Kantons Zug.

Bild: Matthias Jurt (Zug, 25. September 2020)

Wir rekapitulieren: Der damalige Heilmittelinspektor will im Juli 2020 in einer Zuger Arztpraxis eine Inspektion durchführen. Der Arzt ist damit nicht einverstanden. Der Heilmittelinspektor verlangt behördliche Unterstützung, doch weder Kantonsarzt Rudolf Hauri noch Gesundheitsdirektor Martin Pfister sind bereit dazu.

Im Gegenteil: Sie mahnen ausdrücklich, auf die Inspektion zu verzichten. Als der Heilmittelinspektor diese dennoch durchführen will, trifft er vor Ort auf die Generalsekretärin der Gesundheitsdirektion, die ihn abermals dazu drängt, die Aktion nicht auszuführen. Er reicht daraufhin Strafanzeige gegen Hauri, Pfister und den Arzt wegen Hinderung an einer Amtshandlung ein. Daraufhin ist dem Inspektor nach eigenen Aussagen der Zugang zum kantonalen Intranet, zu seinem Diensthandy sowie seine kantonale E-Mail-Adresse gesperrt worden. Seiner Ansicht nach hat man die Inspektion, welche möglicherweise zu einer Praxisschliessung geführt hätte, verhindern wollen.

Knapp eine Woche später führt der Heilmittelinspektor die Inspektion doch noch durch – unangemeldet. Er stellt Mängel in der Praxis fest und zeigt den Mediziner an. Der Heilmittelinspektor jedoch wird per sofort freigestellt, worauf er gegen Andreas Hostettler, Direktor des Innern, Strafanzeige einreicht. Die Gesundheitsdirektion hatte das Dossier in die Hände der übergeordneten Direktion übergeben. Daraufhin wird fristlos entlassen.

Der nun vorliegende Strafbefehl gegen den Ex-Heilmittelinspektor wegen Verletzung des Amtsgeheimnisses basiert auf der Tatsache, dass dieser per E-Mail zum einen mehrere Zuger Regierungsräte sowie Medienvertreter unserer Zeitung und des Schweizer Radios und Fernsehens über die Vorkommnisse informiert hatte. Seinem E-Mail fügte der Inspektor als Anhänge die Strafanzeige gegen Martin Pfister, Rudolf Hauri und den Arzt an sowie diejenige – ebenfalls gegen den Arzt – wegen der Mängel in dessen Praxis. In diesen Dokumenten sind die vollen Namen sämtlicher involvierten Personen sowie die bei seiner Inspektion festgestellten Mängel aufgeführt gewesen.

Der Fall wurde in der «Zuger Zeitung» publik gemacht, zudem gab der Heilmittelinspektor vier Tage nach der Praxisinspektion dem Sender Tele 1 ein Interview und machte unter anderem Aussagen zu den Inspektionsergebnissen. Die Zuger Staatsanwaltschaft kommt zum Schluss, dass dieser damit gegen das Amtsgeheimnis verstossen hat. Ihm werden eine Geldstrafe von 23 Tagessätzen zu 120 Franken sowie eine Busse von 840 Franken auferlegt.

Das Urteil ist nun das zweite im Fall um den Heilmittelinspektor. So hatte das Verwaltungsgericht bereits im September 2021 die Strafanzeigen gegen alle Regierungsräte sowie gegen den Kantonsarzt behandelt – und sie alle abgewiesen.