Strafbefehl Zuger schwänzt Quarantäne nach Ferien in Kroatien und muss zahlen Ein 31-Jähriger kommt nach einer Woche Ferien nach Hause. Obwohl Kroatien als Risikoland gilt, meldet er sich nicht bei den Behörden. Er erhielt deshalb Post von der Staatsanwaltschaft. Kilian Küttel 28.01.2021, 16.00 Uhr

Abwechslungsreich war das Wetter in Zagreb, der Hauptstadt Kroatiens, zwischen dem 1. und 7. Oktober 2020. Klarer Himmel und Sonnenschein, aber auch Regen und Gewitter meldete die Wetterstation am Flughafen in Pleso, gut zehn Kilometer ausserhalb des Stadtzentrums, in diesen Herbsttagen.