Strafbefehle Nachbarn, Wirte, Kriminelle: Zwei Beizer halten die Zuger Justiz auf Trab Innert einer Woche verurteilt die Zuger Staatsanwaltschaft zwei Lokalbetreiber, die illegales Glücksspiel anbieten und Ausländerinnen ohne Bewilligung für sich arbeiten lassen. Die Verfahren liegen zwar Jahre auseinander, die Lokale aber verbindet eine direkte Nachbarschaft – und regelmässig schlechte Publicity. Kilian Küttel 12.04.2021, 05.00 Uhr

Als hätte es jemand vergessen, lehnt das Damenvelo am Geländer der metallenen Treppe, die über 18 geriffelte Stufen und einen Zwischenboden zur brandschwarzen Tür führt. «Restaurant, Café, Bar» verraten fast verblichene Lettern dem Ankömmling, was ihn dahinter erwartet, hätte nicht eine Pandemie öffentliches Leben und Gastronomie weitgehend abgestellt.

Doch bekäme man auch in normalen Zeiten überhaupt Einlass in die Beiz an der Oberneuhofstrasse in Baar? Als herkömmlicher Gast könnte das schwierig werden, immerhin ist die Wirtschaft dem grossen Schild am Eingang nach zu urteilen ein Vereinslokal – auch wenn der Club weder im Handelsregister noch im Vereinsverzeichnis der Gemeinde Baar steht, wie das etwa das Mandolinenorchester, die Lego Pensionierten Vereinigung und 191 andere Treffs, Chöre oder Guggenmusigen tun.

Unbedingte Geldstrafe für illegale Sportwetten

So ist es schwierig zu sagen, zu welchem Zweck der Verein hinter dem Lokal gegründet wurde. Kameradschaft? Kulinarik? Möglich. Wie eine Facebook-Seite zeigt, die 2016 letztmals aktualisiert wurde, bestand damals das Angebot im Restaurant aus kulinarischen Spezialitäten aus dem mediterranen Raum, regelmässigen Übertragungen von Fussballspielen, Musik, Tanz, Töggelikasten.

Was die Seite dafür nicht verrät: Bis mindestens August 2017 konnten die Gäste noch einer anderen Beschäftigung frönen – dem illegalen Glücksspiel.

Das zeigt ein Strafbefehl, den die Zuger Staatsanwaltschaft diesen Januar rechtskräftig ausgestellt hat und der vor kurzem zur öffentlichen Einsicht auflag. Die Strafverfolger verurteilen den Lokalbetreiber, weil er über vier Laptops gewerbsmässig verbotene Sportwetten angeboten hatte: 4000 Franken beträgt die Busse; 50 Tagessätze à 30 Franken die Geldstrafe, die unbedingt ausgesprochen wird, die der Inhaber also zahlen muss. Denn laut der Staatsanwaltschaft hat er «eine ungünstige Prognose», nicht wieder straffällig zu werden.

Schon 2016 und 2017 in anderen Fällen verurteilt

Zusätzlich zum Schuldspruch wegen Widerhandlung gegen das Lotteriegesetz wird der 58-jährige Türke wegen eines Verstosses gegen das Ausländergesetz verurteilt: Von Juli bis August 2017 beschäftigte er eine Frau aus Bosnien im Service und als Putzkraft, die keine Arbeitsbewilligung hatte.

Für dieses Delikt war der Wirt schon 2016 und 2017 in anderen Fällen verurteilt worden. Es sei davon auszugehen, hält die Staatsanwaltschaft fest, dass eine unbedingte Geldstrafe für die «vorliegende Widerhandlung gegen das Ausländergesetz eine genügende Warnwirkung hinsichtlich seines zukünftigen Verhaltens» erziele.

Ähnliches Treiben im Erdgeschoss

18 Treppenstufen und einen Zwischenboden weiter unten, gesäumt von grünen Filzmatten, die daran scheitern, die Illusion eines Rasenteppichs zu erzeugen, führt der Weg über einen Vorplatz zu einem breiten Tor. «Privates Lokal» steht auf einem Zettel, der an der verspiegelten Scheibe klebt: «Zutritt haben nur Mitglieder und deren Angehörige sowie Gäste in Begleitung eines Mitgliedes!!! Unbefugten wird der Zutritt untersagt.» Hier ist schnell klar, was man beim Nachbarn im Obergeschoss nur erahnen konnte: Wer mit dem Verein nichts zu tun hat, ist unerwünscht.

Lediglich wenige Meter trennen die beiden Lokale, doch auch mit der Beiz im Erdgeschoss musste sich unlängst die Zuger Justiz befassen: Wie der Nachbar im oberen Stockwerk hat der Betreiber des ebenerdigen Lokals illegale Sportwetten angeboten, ebenfalls servierten bei ihm im Herbst 2019 zwei Ausländerinnen ohne Arbeitsbewilligung. Die Staatsanwaltschaft Zug verurteilt den 42-jährigen Mazedonier zu 80 Tagessätzen von 70 Franken bedingt und zu 1400 Franken Busse.

Razzien, Raubüberfälle, renitente Beizer

Die Strafbefehle gegen die beiden Lokalinhaber datieren vom 20. und 27. Januar dieses Jahres, wurden also innert einer Woche ausgestellt, wobei die Fälle von 2017 und 2019 stammen.

Seit Jahren sorgen Mieter der Liegenschaft für schlechte Presse. Erst im Februar teilte die Zuger Polizei mit, im Gebäude ein nicht coronakonformes Vereinstreffen aufgelöst und «rund ein Dutzend» Bussen verteilt zu haben. In welchem Lokal der Zugriff stattfand, gibt die Polizei auf Anfrage nicht preis.

Schon im Juni 2015 überfielen zwei Männer eine Jassrunde und erbeuteten gut 2000 Franken von Mitgliedern eines balkanischen Vereins, der damals sein Domizil in der Liegenschaft hatte, 2018 aufgelöst wurde und sich seither in Liquidation befindet.

Vor zehn Jahren wurden mehrere Tausend Franken und Waffen beschlagnahmt

Die fettesten Schlagzeilen gab es 2011 über die Liegenschaft: Im Rahmen einer Grossrazzia, an der die Sondereinheit Luchs ebenso beteiligt war wie die Polizeikorps aus Zug, Schwyz, Uri, Ob- und Nidwalden sowie die Schweizer Grenzwacht, wurden auf dem Platz Zug drei Lokale und 116 Personen kontrolliert, mehrere Tausend Franken und Waffen beschlagnahmt (darunter ein geladener Revolver). Eines der drei kontrollierten Lokale hat heute eine brandschwarze Eingangstür und kann über eine metallene Treppe mit Zwischenboden erreicht werden.

Auslöser für die Grossaktion 2011 war eine Intervention der eidgenössischen Spielbankenkommission. Grund: Verdacht auf illegales Glücksspiel und Sportwetten.