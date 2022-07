Strafgericht Mann landet nach Drohungen, Körperverletzungen und Exhibitionismus in der Psychiatrie – er ist schuldunfähig In den Jahren 2020 und 2021 hat ein heute 44-Jähriger mehrfach gedroht, verletzt, beschimpft, sich entblösst und ist schwarzgefahren. Für diese Taten kann er nichts. Ein Gutachten attestiert ihm eine paranoide Schizophrenie. Harry Ziegler Jetzt kommentieren 06.07.2022, 05.00 Uhr

Die Angriffe des Westafrikaners kamen meistens aus heiterem Himmel. Mal beschädigte er Eigentum anderer, dann wieder bedrohte er Menschen mit Worten, aber auch mit einer Schere oder einem Taschenmesser. Er widersetze sich diverse Male der Festnahme, bedrohte und beschimpfte dabei die Polizistinnen und Polizisten. Er schlug auch wahllos auf Personen ein und verletzte diese, spuckte und onanierte im Zug.

Den meisten Angriffen gemein war, dass sie mit einer gewissen Aggressivität geführt wurden, der 44-Jährige dabei abwesend wirkte und die Taten laut Urteil des Zuger Strafgerichts in der Regel ausführte, ohne einen ersichtlichen Anlass dafür gehabt zu haben.

Schon sehr früh in Behandlung

Das Strafgericht hatte insgesamt über 20 Vorfälle, die sich teilweise auch im Kanton Luzern ereigneten, zu bewerten. Beurteilt wurde der Mann aber nicht nur von den Strafverfolgungsbehörden. Auch ein Gutachter wurde beauftragt. Dies wohl aufgrund von Feststellungen, die die Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde gemacht hatte. Der Beschuldigte wurde bereits im Primarschulalter psychiatrisch behandelt. Unter anderem wegen Suchtmittelmissbrauchs und paranoider Schizophrenie.

Der von der Zuger Staatsanwaltschaft beauftragte Gutachter stellte beim Beschuldigten eine mittelhohe Wahrscheinlichkeit fest, in Zukunft weitere Straftaten zu begehen. Einschränkend sei allerdings, dass das verwendete Prognoseinstrument einerseits rein statistischer Art sei; andererseits würden weniger Straftaten durch Schizophrene begangen, wenn sie in einer Klinik in Behandlung seien, weil sie in einem stark regulierten Milieu lebten.

Dies und sowohl den Suchtmittelmissbrauch als auch die zahlreichen Vorstrafen berücksichtigend, sieht die Beurteilung des Gutachters dann doch etwas anders aus. Die Rückfallgefahr beim Beschuldigten sei im Vergleich zu Tätern mit einem ähnlichen Profil als sehr hoch einzuschätzen.

Es sei beim Beschuldigten in jedem Umfeld mit «sehr hoher Verlässlichkeit» mit Gewaltdelikten und Sexualdelikten zu rechnen, heisst es im Urteil des Strafgerichts. «Gewaltdelikte können dabei insbesondere im öffentlichen Raum ohne Warnsignale auftreten, das heisst eruptiv und unvermittelt. Die Bandbreite der zukünftigen Körperverletzungen könne dabei von leicht bis sehr schwer reichen.»

Störung besteht weiterhin

Gemäss Gutachter bestehe die zum Tatzeitpunkt festgestellte Störung weiterhin. Die Taten des Beschuldigten würden damit in kausalem Zusammenhang mit der psychischen Störung stehen, heisst es im Urteil. Das bedeutet: Der Beschuldigte kann für seine Taten wegen Schuldunfähigkeit nicht zur Rechenschaft gezogen werden.

Das Strafgericht ordnet eine stationäre therapeutische Massnahme an. Laut Artikel 59 des Schweizerischen Strafgesetzbuchs kann eine solche Massnahme verhängt werden, wenn der Täter psychisch schwer gestört ist und er ein Verbrechen oder Vergehen begangen hat, das mit seiner psychischen Störung in Zusammenhang steht und zu erwarten ist, dadurch lasse sich der Gefahr weiterer mit seiner psychischen Störung in Zusammenhang stehender Taten be­gegnen.

Der Mann befindet sich bereits in der Psychiatrischen Klinik der Universität Basel im vorzeitigen Massnahmenvollzug. Dem Beschuldigten scheint es dort zu gefallen. Wie er an der Hauptverhandlung geschildert habe, beteilige er sich in Basel an den angeordneten Therapien.

Therapiewillen und Therapiefähigkeit sind vorhanden

Das lasse laut Urteil auf eine ausreichende Therapiewilligkeit schliessen. Das Gutachten sowie der bislang positiv verlaufende Therapieantritt lassen für das Gericht trotz der problematischen Vorgeschichte des Beschuldigten «mit psychischen Auffälligkeiten seit Kindestagen und mehreren intermittierenden Perioden von Gewaltdelinquenz trotz intensiver Behandlungen in der Vergangenheit» den Schluss zu, dass Therapiewille und -fähigkeit vorhanden seien.

