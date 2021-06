Justiz Raubüberfall auf Kiosk: Zuger Täter kommt glimpflich davon Pfefferspray, eine kurze Verfolgungsjagd, hohe Beute – und mittendrin ein Täter, der sich beim Opfer schriftlich für seine damalige Tat entschuldigte. Harry Ziegler 09.06.2021, 16.00 Uhr

Einem heute 42-jährigen Mann wirft die Zuger Staatsanwaltschaft vor, zweimal einen Kiosk im Kanton Zug überfallen zu haben. Bei der ersten – mittlerweile verjährten – Tat vor 15 Jahren blieb es beim Versuch. Beim zweiten Raub war der damals drogenabhängige Mann erfolgreich. Er erbeutete etwas mehr als 22'000 Franken. Ob Raub oder Diebstahl, an dieser Frage schieden sich die Geister. Das Gericht folgte der Staatsanwaltschaft, was den Tatbestand betraf, und erkannte auf Raub. Es verurteilte den Mann zu 16 Monaten Freiheitsstrafe bei einer Probezeit von zwei Jahren sowie einer Busse von 300 Franken wegen Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Der 42-jährige Schweizer hat laut Anklageschrift bei der erfolgreichen Tat, die das Gericht zu beurteilen hatte, die Verkäuferin des Kiosks abgepasst. Während er sich der Frau näherte, hat er ihr unvermittelt Pfefferspray ins Gesicht gesprüht und ihr «praktisch zeitgleich die mitgeführte Stofftasche» entrissen. In der Tasche hat sich Bargeld in der Höhe von über 22'000 Franken befunden. Schliesslich flüchtete er mit der Tasche.

Verkäuferin konnte Verfolgung aufnehmen

Da der Pfefferspray nicht sofort wirkte, war die Verkäuferin in der Lage, den Flüchtenden zu verfolgen. Als sie ihn fast eingeholt hatte, drehte sich der Mann laut Anklageschrift um und richtete den Pfefferspray erneut auf sie. Sie stellte die Verfolgung ein, und der Mann verschwand. Für diese Tat und die ebenfalls angeklagte Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz – unter anderem wegen des Besitzes von Kokain, Marihuana und Haschisch – verlangte der Staatsanwalt eine Freiheitsstrafe von 30 Monaten, wovon 10 Monate zu vollziehen und 20 Monate bedingt bei einer Probezeit von 24 Monaten auszusprechen seien. Für den Drogenbesitz sei eine Busse von 300 Franken auszusprechen.

Der Verteidiger machte geltend, dass es sich bei der Tat eher um einen Entreissdiebstahl handle. Er führte dazu den Einsatz des Pfeffersprays an. Dieses wirkte bekanntlich anfänglich nicht, verschaffte dem Täter aber genügend Zeit, die Tasche der verdutzten Frau entreissen zu können. Die Staatsanwaltschaft selber schreibe in der Anklageschrift, sein Mandant habe der Frau praktisch zeitgleich mit dem Pfefferspray-Einsatz die Tasche entrissen. Der Mann sei zudem wegen seiner damaligen, heute überwundenen Drogensucht nicht in der Lage gewesen, eine rationale Entscheidung zu treffen, geschweige denn ein rationales Leben zu führen. Entsprechend habe er bei der Tat auch eine gewisse Tölpelhaftigkeit an den Tag gelegt.

Der Täter zeigt Reue

Heute sei sein Mandant geläutert. Das ganze Verfahren sowie eine kürzlich mit professioneller Hilfe durchgestandene Depression hätten dazu beigetragen. Dass der Täter reuig sei und seine Tat aufrichtig bedaure, zeige auch, dass er sich beim Opfer mit einem Brief entschuldigt habe. Der Verteidiger verlangte, sein von Anfang an geständiger Mandant sei mit einer bedingt zu vollziehenden Freiheitsstrafe von sechs Monaten zu bestrafen. Der Angeklagte selber erklärte in seinem Schlusswort:

«Ich weiss, dass ich eine Dummheit begangen habe. So etwas werde ich nie wieder tun.»

Dass die Strafe nun tiefer liegt als von der Staatsanwaltschaft beantragt, aber auch höher als von der Verteidigung verlangt, begründete das Gericht damit, dass der Tatbestand des Raubs zwar erfüllt sei, aber der Täter sein Leben offenbar in den Griff bekommen hat und dies wohl auch so bleiben dürfte.