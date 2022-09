Strafgericht Sozialhilfe kassiert, Prämienverbilligung bezogen: Zugerin betrügt Sozialversicherungen um über 60'000 Franken Eine 56-jährige Schweizerin musste sich am Donnerstag vor dem Zuger Strafgericht wegen Betrugs und Urkundenfälschung verantworten. Jahrelang hatte sie im Ausland schön gewohnt und in der Heimat Sozialversicherungsbeiträge eingestrichen. Kilian Küttel Jetzt kommentieren 14.09.2022, 11.30 Uhr

Die Ausgleichskasse Zug zahlte ungerechtfertigte Beiträge aus. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 7. Juni 2016)

Sie erhielt Kinder- und Familienzulagen, Prämienverbilligung und Sozialhilfe: Alles in allem bezog die Frau Mitte 50, die am Donnerstagmorgen in gestreifter Strickjacke und fünf Minuten zu spät vor dem Zuger Strafgericht erscheint, 62'409.30 Franken vom Schweizer Staat.

Und zwar zu Unrecht.

Denn während sieben Jahren gab sie an, in der Schweiz zu wohnen, ohne dass dies stimmte. Sie lebte ab 2012 genauso wenig in Basel wie ab 2015 im Kanton Zug. Stattdessen hatte sie ihren Lebensmittelpunkt im Ausland; wo genau lassen wir mit Blick auf die Persönlichkeitsrechte der Frau offen. Doch Google Maps lässt vermuten: An den Adressen, welche die Zuger Staatsanwaltschaft in ihrer Anklageschrift aufführt, lässt es sich leben.

Behörde konnten Angaben nicht überprüfen

Zusätzlich zum falschen Wohnort nannte die Frau als Arbeitgeber eine Schweizer Gesellschaft, die längst überschuldet war, weder Aufträge ausführte noch Löhne auszahlte und die es nur noch im Handelsregister gab. In Wahrheit arbeitete sie im Ausland für einen Grosskonzern.

Das aber haben die Behörden nicht wissen, die Angaben praktisch nicht überprüfen können, schreibt die Staatsanwaltschaft. Und das wiederum sei arglistig gewesen, die 56-Jährige habe ein Lügengebäude errichtet, um den Staat über ihre Lebensumstände zu täuschen und so unrechtmässige Beiträge zu kassieren.

Weil sie dafür die Antragsformulare falsch ausfüllte, habe sie nicht nur mehrfach betrogen, sondern auch Urkunden gefälscht, was ebenso strafbar ist. Deshalb forderten die Strafverfolger eine bedingte Freiheitsstrafe von zehn Monaten und 10'000 Franken Busse.

Gericht spricht von erheblichem Verschulden

Die Verhandlung vom Donnerstagmorgen war eine Sache von einer Stunde. Der Prozess fand im abgekürzten Verfahren statt, die Beschuldigte hatte gestanden, Einzelrichter Philipp Frank musste lediglich prüfen, ob das Verfahren richtig abgelaufen war und ob das Strafmass angemessen ist. Das war es, Frank bestätigte die Anklage und erhob sie vom Vorschlag zum rechtskräftigen Urteil.

In seiner Begründung sagte der Präsident des Strafgerichts, das Verschulden wiege erheblich:

«Sie haben die Sozialversicherungswerke sieben Jahre lang missbraucht und sie um über 60'000 Franken betrogen, das darf man nicht bagatellisieren.»

Allerdings hielt er der Beschuldigten zugute, dass sie Formulare lediglich falsch ausfüllte, nicht aber weitere Dokumente wie Bankunterlagen fälschte. Massiv strafmindernd wirkte sich das Geständnis der 56-Jährigen aus, die nicht vorbestraft ist und daran sei, ihre Schulden zurückzuzahlen. Vor diesem Hintergrund und mit dem «10'000-Franken-Denkzettel» rechtfertigt sich laut Frank eine bedingte Strafe.

Derweil schien die Täterin ihre Tat nicht besonders zu bereuen. Es sei sicher falsch und unrecht gewesen, was sie getan habe, und wenn ein Betrug juristisch eine Arglist voraussetze, dann sei das so. Aber von einer Laiensicht aus gesehen würde sie ihr Verhalten nicht als arglistig bezeichnen. Und sie sagte:

«Ich würde es sicher nicht mehr machen, aber was passiert ist, ist passiert. Ich kann das Rädchen jetzt auch nicht mehr zurückdrehen.»

