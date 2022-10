Strafgericht Um den Liebsten etwas Gutes zu tun, ist nicht jeder Mitteleinsatz recht – Betrugskurier wird verurteilt Ein Mann (31) spielte für wiederholte Betrügereien von Dritten den Kurier. Den Antrieb zu diesem Tun erklärte er vor dem Strafgericht Zug so: «Ich wollte etwas Gutes für meine Liebsten tun.» Den unbedingten Teil seiner Strafe hat er bald abgesessen. Marco Morosoli Jetzt kommentieren 11.10.2022, 20.01 Uhr

Bei Unfällen müssen die Kommunikationsprofis bei den verschiedenen Polizeikräften in der Schweiz und anderswo auf der ganzen Welt immer wieder neue Formulierungen finden. Jedes Ereignis ist für sich genommen einmalig. Dieses Grundprinzip kennt Ausnahmen. Eine davon läuft so: Person meldet sich bei älteren Mitmenschen. Sie markiert den (falschen) Polizisten und weiss mit sprachlichen Kniffen perfekt, wie der Mensch am anderen Ende des Drahtes dann etwas tut, das er schnell bereut.