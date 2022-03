Ein Erfinder, der es mit den Finanzen nicht so genau nimmt

Strafgericht Zug Ein guter Verkäufer mit einer zündenden Idee: Was noch fehlt, ist das Produkt Eine Richterin und zwei Richter mühen sich aktuell am Strafgericht mit einem Fall ab. Ein pensionierter Mann englischer Zunge glaubte vor rund zehn Jahren eine bahnbrechende Idee zu haben. Ein Europäer half ihm dabei, diesen Traum auszuleben, bis es zum Zerwürfnis kam. Marco Morosoli 08.03.2022, 05.00 Uhr

An die Coronapandemie erinnern im grossen Saal des Zuger Strafgerichts nur noch zwei Prozessbeteiligte mit einem Mund- und Nasenschutz und grosse Plexiglaswände. Diese trennen die beiden Beschuldigten, die beiden Personen der Verteidigung sowie eine Übersetzerin. Letztere ist im Verfahren das Sprachrohr des Beklagten. Dieser wohnt seit 2001 in der Schweiz und ist mit einer Schweizerin verheiratet. Die deutsche Sprache beherrscht er jedoch nicht. Seine Kommunikation mit den Richtenden gestaltet sich daher dornenreich, weil der Beschuldigte primär Englisch redet – und das ohne Punkt und Komma –, was die Übersetzerin ab und an ins Rudern bringt.

Der Pensionär kommt aus einem Land, welches auf dem pazifischen Feuerring liegt. Der Mann studierte Mathematik. Seit Beginn des 21. Jahrhunderts pröbelte der Beschuldigte mit einem Motor, der praktisch ohne Reibungsverlust Energie erzeugen soll. Der neue Antrieb paarte dabei die Qualitäten eines Wankelmotors mit derjenigen eines Sternmotors. Zudem zeichnet ihn aus, dass die Energiegewinnung mit einem minimalen Einsatz von Treibstoff möglich ist. Der Mitangeklagte war seine rechte Hand und ihm hierarchisch klar untergeordnet, denn der Erfinder sagte vor dem Richterkollegium klipp und klar:

«Ich bin der Entwickler und Programmierer. Der andere war der Buchhalter.»

Gegen diese Einordnung wehrte sich der Mitangeklagte vehement: «Ich bin kein Buchhalter.» Kurze Zeit später ruderte der ältere Mann zurück und sagte: «Wenn er es so sagt, dann wird es so gewesen sein.» Indes einig waren sie sich diesbezüglich: In den Firmen, die den «nachhaltigen Motor» hätten bauen sollen, entstanden eher nur Businesspläne – jedoch keine konkreten Pläne, um einen Prototyp bauen zu können.

Ein Motor, der die Welt verändern soll

Die Qualität dieses Motors mit einer sehr effizienten Energiegewinnungsquote, so liess der Hauptbeklagte die Richtenden wissen, «würde die Welt verändern». Seinen Einsatz für das Projekt rechnete der Pensionär aus dem pazifischen Raum dem Gericht vor:

«Ich müsste für meine Arbeit für das Projekt einen Gegenwert von rund 3,25 Millionen Franken erhalten.»

Denn hätte jemand diese Idee vergoldet, wären die drei Gesellschaften, welche der Hauptbeschuldigte zur Vermarktung gründete, finanziell sicher nicht in die Schieflage geraten, da ist sich der Rentner sicher. Die eine Firma hatte im Laufe der verkaufslosen Zeit einen Schuldenberg von rund 1,2 Millionen Franken angehäuft. Wie aus der Anklageschrift der Staatsanwaltschaft hervorgeht, haben die beiden Beschuldigten geldwerte Leistungen aus dem Firmenkonglomerat herausgezogen, die oftmals nicht mit der buchhalterischen Sorgfalt verschoben wurden.

Kein Geld für einen Rechtsstreit mit einem Lieferanten

In einem Fall ist Geld an eine US-Firma überwiesen worden. Es stellte sich gemäss der Staatsanwaltschaft dann aber heraus, dass die Rechnung viel zu hoch ausgefallen war. Zurückfordern konnten die beiden Beschuldigten den falschen Betrag nicht, weil ihnen das Geld fehlte, um einen Rechtsstreit zu wagen.

Um die nötigen Gelder zur Aufrechterhaltung der Geschäftsidee aufzutreiben, verhökerten die beiden Partner Aktien ihrer Firmen an Dritte. Dabei zeigten sie sich erfinderisch. Einem Investor erklärten sie, «Elektromotoren herzustellen», einem anderen, dass das Geld helfen solle, die Firma weiterzubringen.

Der Hauptbeschuldigte hat sich selber ein eigenes Plädoyer geschrieben

Erschwerend kommt bei diesem Verfahren hinzu, dass der Zeitraum der krummen Geschäfte der beiden Beschuldigten zwischen 2011 und 2016 liegt. Erinnerungslücken sind bei dieser Ausgangslage kaum zu vermeiden. Der Hauptbeschuldigte will jedoch noch einiges klarstellen. Sein eigenes Plädoyer umfasst 50 Seiten. Das Gericht lässt es übersetzen. Ob dadurch die Kommunikation mit dem Pensionär einfacher wird, muss sich weisen.

Für den Prozess sind mehrere Tage anberaumt. Nach dem Ende der Befragung kommen die verschiedenen Parteivorträge. Wann das Urteil ergeht, ist unklar. Bis zu diesem Datum gilt für beide Beschuldigte die Unschuldsvermutung. Der Vorwurf: Misswirtschaft und ungetreue Geschäftsbesorgung. Sicher ist hingegen dies: Das Beschleunigungsgebot wirkt sich sicher aus und der Hauptbeschuldigte dürfte weiterhin kein Deutsch sprechen.