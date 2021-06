Strafgericht Zug Messerstiche beim Schuldeneintreiben bringen einen 29-jährigen Baarer hinter Gitter Ein Familienvater wollte bei einem Bekannten Geld eintreiben. Um zu diesem zu kommen, setzte er unter anderem ein Messer ein, mit dem er zweimal zustach. Er knüpfte sich den Falschen vor und landet nun im Gefängnis. Marco Morosoli 30.06.2021, 11.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

So viel ist gewiss: Der heute 29-jährige Temo T. (* Name geändert) begab sich im November 2020 zum Haus, in dem Erhard M. (* Name geändert) wohnt, der ihm Geld schuldete. In der gleichen Wohnung lebt auch dessen Bruder Jonas M. (* Name geändert). Die Geldschuld ist unbestritten, doch dann lief einiges aus dem Runder. Sein Plädoyer begann der Staatsanwalt vor dem Zuger Strafgericht mit dem Satz: «Es gibt Fälle, die einem auf eindrückliche Weise aufzeigen, wie stark das Leben durch an sich nichtige Anlässe beeinflusst werden kann.»

Nur der Gläubiger und der Schuldner hätten sich treffen sollen. Doch der Bruder des Letzteren trat dazu. Was Jonas M. (* Name geändert) sah, gefiel ihm nicht. Der Schuldeneintreiber jagte Erhard M. um einen Ping-Pong-Tisch. Als der Hinzugekommene intervenierte, drückte ihn Temo T. an einen Briefkasten. Er zückte ein Messer und verlangte die Bankkarte und die Geheimzahl. Der gegen den Briefkasten gedrückte Bruder des Schuldners begann Pfefferspray in die Richtung des Angreifers zu sprühen. Doch dieser liess nicht von ihm ab, sondern stach mit dem Messer in den Arm von Jonas M. Dabei durchstiess er diesen in der Nähe des Ellenbogens. Und er stach ein zweites Mal zu.

Der Beschuldigte versucht sich bezüglich des Messereinsatzes zu verteidigen

Der Beschuldigte Temo T. sagte später aus, dass er nicht gewusst habe, was der Bruder des Schuldners in der rechten Hosentasche versteckt habe. Deshalb habe er das Messer gezückt. Bei der Verhandlung am Freitag (25. Juni 2021) begründete der Beschuldigte dann sein Tun mit der Aussage:

«Ich hatte Angst, und ich war in der Minderheit.»

Das Messer hielt er seinem Opfer an den Hals (Aussage der beiden Brüder) oder an die Wange (Aussage des Beschuldigten). Für den Staatsanwalt war klar, dass der Geldeintreiber der Aggressor gewesen ist: «Er hat Schulden eintreiben wollen und dafür ein Messer eingesetzt.» Der Beschuldigte hingegen bemerkte trocken: «Es ist passiert, aber nicht so, wie sie es jetzt beschrieben haben.» In diesem Zusammenhang erwähnte er zum wiederholten Male, dass er die Klinke des Messers nicht an den Hals, sondern an die Backe des Angegriffenen gehalten habe.

Der Beschuldigte versuchte bei seiner Befragung, sich in ein besseres Licht zu rücken. Er lebe in einer festen Beziehung, habe eine Tochter, für die er auch Unterhalt bezahle. Zudem mache er eine Lehre als Strassenbauer. Er liess auch wissen, dass er Schadenersatz bezahle und auch die Genugtuungssumme berappe. Der Staatsanwalt nahm dies zur Kenntnis, aber für ihn war klar, dass der Geldeintreiber in diesem Fall der Aggressor war. Zudem habe er eine Situation geschaffen, bei welcher sich der eine Bruder habe wehren müssen. Der Ankläger sah die Tatbestände versuchte Körperverletzung wie auch versuchter Raub erfüllt. Im Weiteren führte der Staatsanwalt die sechs Vorstrafen des Beschuldigten an. Der letzte gegen ihn ausgesprochene Strafbefehl sei kurz vor dem Ausraster bei den Brüdern erfolgt.

Der Verteidiger von Temo T. (* Name geändert) versuchte, Gegensteuer zu geben. Einen versuchten Raub stellte er in Abrede: «Davon war im Vorverfahren keine Rede.» Zudem wollte er festgehalten haben, dass «das Messer in diesem Fall ein Werkzeug und keine Waffe war». Er erwähnte zudem, dass sein Mandant in der Minderheit gewesen sei. Dass die ganze Angelegenheit eine Eigendynamik erhalten habe, stellte er nicht in Abrede. In seinem Schlusswort versuchte der Beschuldigte, die Sache auf seine Seite zu ziehen:

«Ich wollte das nicht. Ich weiss, dass es in der Schweiz kein Faustrecht gibt.»

Er sagte zudem, dass er «auf Gutmütigkeit» hoffe. Vergeblich.

Über die Höhe der Strafzumessung herrscht Uneinigkeit

Das Strafgericht folgte bei der Urteilsfindung eher der Linie des Staatsanwalts. Dieser hatte 36 Monate Gefängnis gefordert. Das Strafgericht verurteilte ihn zu einer Freiheitsstrafe von 30 Monaten, 18 Monate davon werden mit einer Probezeit von drei Jahren aufgeschoben. Die Reststrafe, also 12 Monate Freiheitsentzug, muss der 29-Jährige hingegen absitzen. Das Richtergremium stellte fest, dass «viel hätte passieren können». Er habe ferner nicht nur Geld gewollt, sondern «auch eine Verletzung in Kauf» genommen.

Der Verteidiger konnte das Gericht mit seinen Argumenten nicht überzeugen. Seiner Meinung nach hat «das Messer keine Lebensgefahr geschaffen». Er plädierte auch für eine mildere Strafe (18 Monate). Ohne Erfolg. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.