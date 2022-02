Zuger Gastronom steht vor Gericht

Strafgericht Zuger Gastronom steht wegen Verstössen gegen die Covid-19-Verordnung vor Gericht Der Liste der Verstösse ist lang. Der Betreiber eines Zuger Restaurants soll unter anderem bei seinen Mitarbeitenden die Maskenpflicht nicht durchgesetzt haben und teilweise selber ohne Maske im Betrieb tätig gewesen sein. Harry Ziegler Jetzt kommentieren 17.02.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Staatsanwaltschaft wirft dem beschuldigten Wirt vor, er habe es in seinem Betrieb als Arbeitgeber des Servicepersonals unterlassen, dieses im Herbst 2020 anzuweisen, im Gästebereich des Betriebs eine Gesichtsmaske zu tragen. Diese Massnahme diente zum Schutz vor einer Ansteckung mit dem damals stark grassierenden Coronavirus.

Weiter wird dem Schweizer zur Last gelegt, er habe sich der zur Zeit der Verstösse geltenden kantonalen Maskenpflicht widersetzt, weil er selber während zweier Tage keine Gesichtsmaske im Gästebereich getragen habe. Die Verhandlung vor dem Einzelrichter findet am Freitag, 18. Februar, statt.

Filmabende ohne Masken durchgeführt

Zudem muss sich der Mann, der das Restaurant als Pächter führt, für die Durchführung zweier Filmabende in seinem Restaurant verantworten. An diesen Abenden hätten jeweils rund 50 Personen teilgenommen, wobei laut Staatsanwaltschaft die Gäste im vorderen Bereich des Saals auf Stuhlreihen nebeneinander und im hinteren Teil an Tischen gesessen haben. Keine der Personen im Saal habe dabei eine Gesichtsmaske getragen.

Hinzu kommt, dass der Beschuldigte nach den damals geltenden Vorgaben weder ein Schutzkonzept erarbeitete, noch eines vorlegte. Für diese Widerhandlungen gegen das Arbeitsgesetz, das Epidemiengesetz und die Covid-19-Verordnung besondere Lage soll er mit einer bedingten Geldstrafe von 32 Tagessätzen zu 180 Franken, einer Verbindungsbusse von 1440 sowie einer Übertretungsbusse von 2000 Franken bestraft werden.

Der Schweizer, der auch an Anlässen von Massnahmengegnern ein gefragter Redner war, musste Ende 2020 auf Anordnung des Zuger Regierungsrates sein Restaurant schliessen. Wiederholt hätten Gäste der Polizei gemeldet, dass in der Gaststätte das Corona-Schutzkonzept nicht befolgt werde – wie eben das Servieren ohne Gesichtsmaske. Die Polizei habe den Pächter mehrmals darauf hingewiesen, die Coronamassnahmen einzuhalten. Bereits vor der Schliessung Ende 2020, die eine Woche dauerte, wurde das Lokal durch die Polizei im Herbst 2020 für 36 Stunden geschlossen, wozu die Polizei die Kompetenz hatte.

Anscheinend trat eine Läuterung ein

Die spätere Schliessung, die dann eine Woche dauerte, war verwaltungsrechtlicher Natur und wurde vom Regierungsrat verfügt. Die Gründe dafür waren dieselben wie bei der vorhergehenden Schliessung: wiederholt schwere Verstösse gegen die geltenden Coronaverordnungen des Bundes. Der Wirt zeigte sich nach der Öffnung seines Betriebs geläutert – mindestens was die Umsetzung der Regeln betraf. Er wolle sich ab sofort an die geltenden Regeln halten, wurde er in den Medien zitiert.

In unserer Zeitung will der Mann auf Anfrage nicht namentlich genannt werden, obwohl dies in den vergangenen Berichten jeweils der Fall war. Er möchte dies, weil nach seiner Meinung die Medien den von ihm geforderten Dialog verweigerten und einseitig nur die Meinung der Massnahmenbefürworter, der Politik sowie der Wissenschaft weiterverbreitet hätten. Die Meinungen der Massnahmengegner hingegen hätten keine Aufnahme gefunden.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen