Strafgericht Zuger Wirt: «Ich habe nicht gewusst, dass ich meine Mitarbeiter zum Maskentragen zwingen muss» Der Betreiber eines beliebten Ausflugsrestaurants im Kanton Zug hat gegen das Arbeitsgesetz sowie gegen die Covid-19-Verordnung verstossen, sagt das Gericht. Er hingegen beruft sich auf sein Wissen und sein Gewissen. Harry Ziegler 1 Kommentar 18.02.2022, 15.45 Uhr

Der 52-jährige Gastronom machte am Freitag, 18. Februar, vor dem Einzelrichter des Zuger Strafgerichts den Eindruck, als wisse er nicht, weshalb er hier sei. Er beteuerte denn auch wieder und wieder, er habe nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt und nichts falsch gemacht. Nach seinem aktuellen Wissensstand sei das Tragen von Gesichtsmasken gesundheitsschädlich. Deswegen habe er es seinen Angestellten freigestellt, ob sie im Servicebereich des Gasthauses eine solche tragen möchten oder nicht.

Beschuldigt wurde der Mann nämlich, er habe es in seinem Betrieb als Arbeitgeber unterlassen, sein Personal im Herbst 2020 anzuweisen, im Gästebereich des Betriebs eine Gesichtsmaske zu tragen. Ausserdem soll er persönlich sich der damals geltenden Maskenpflicht widersetzt haben, weil er während zweier Tage keine Gesichtsmaske im Gästebereich trug. Hinzu kommt, dass er ohne Schutzkonzept zwei Filmabende mit jeweils rund 50 Personen durchführte, wobei keine der Personen eine Maske getragen haben soll.

Er schien aus allen Wolken zu fallen

Die Rechnung hat ihm der Einzelrichter vorgelegt. Der Gastronom wird zwar vom Vorwurf freigesprochen, er habe während zweier Tage keine Maske beim Servieren getragen, er wurde aber schuldig gesprochen, mehrfach gegen das Arbeitsgesetz und die Covid-19-Verordnung besondere Lage verstossen zu haben. Bestraft wurde er mit einer bedingten Geldstrafe von 40 Tagessätzen zu 100 Franken (Probezeit: zwei Jahre) sowie einer Übertretungsbusse von 1000 Franken und der Übernahme der Verfahrenskosten. Der Beschuldigte wirkte bei der Verkündung des Urteils, als ob er aus allen Wolken gefallen wäre, wie wenn er sich nicht hätte vorstellen können, vom Gericht verurteilt zu werden. Für ihn schien offenbar klar, dass seine Argumentation in Bezug auf die ihm zur Last gelegten Verstösse stringent und durch nichts zu widerlegen seien.

Nach 30 Minuten soll die Maske schaden

Der Schweizer gewichtete sein Wissen offenbar höher als das Gesetz. Dem Einzelrichter erklärte er, er habe einige Jahre als Fachlehrer Arbeitssicherheit an einer Hotelfachschule unterrichtet. In dieser Eigenschaft habe er sich auch mit Maskentragen beschäftigt. In der Gastronomie würden Masken beispielsweise beim Grillreinigen getragen, wegen der scharfen Reinigungsmittel. «Die damalige Vorschrift war, dass die Maske nach 30 Minuten abgelegt werden muss», erklärte der Beschuldigte. Das sei sein Wissensstand.

Natürlich sei ihm bewusst, dass er Arbeitgeber sei. «Ich habe aber nicht gewusst, dass ich meine Mitarbeiter zum Maskentragen zwingen muss», sagte er. Vielmehr habe er seinen Mitarbeitenden selber überlassen, ob sie eine Maske tragen wollen oder nicht. «Jeder ist für seine Gesundheit selbst verantwortlich.»

Ganz so einfach könne er es sich nicht machen, meinte der Einzelrichter. Das Arbeitsgesetz sage klar, dass er als Arbeitgeber für den Schutz der Gesundheit seiner Mitarbeitenden zu sorgen habe. Zudem habe der Bundesrat in der Covid-19-Verordnung besondere Lage zur damaligen Zeit das Maskentragen in allen öffentlich zugänglichen Innenräumen für obligatorisch erklärt, also auch in Gaststätten. Selbst wenn der Beschuldigte der Auffassung sei, eine Maske sei nach 30 Minuten gesundheitsschädlich, hätte er das anders organisieren müssen, statt die Verantwortung den Mitarbeitenden abzuschieben. Beispielsweise indem er dem Personal Pausen ohne Maske in entsprechend abgesperrten Räumen vorgeschrieben hätte.

Freigesprochen wurde der Wirt vom Vorwurf, selber gegen die Maskenpflicht verstossen zu haben. Er konnte eine von einem Arzt für die Zeit der Verstösse ausgestellte Maskentragdispens vorweisen. Allerdings musste er dieses während einer Verhandlungspause dem Gericht mailen lassen. Was seitens des Einzelrichters ein gewisses Unverständnis weckte, weshalb dieses Attest nicht schon bei der Einvernahme durch die Polizei oder die Staatsanwaltschaft vorgelegt wurde.

Schutzkonzept hat gefehlt

Der Gastronom gab unumwunden zu, dass an zwei Abenden Filmvorführungen in einem Saal seiner Gaststätte stattgefunden haben. Es habe sich aber um ein gastronomisches Angebot gehandelt, weshalb weder ein weiteres Schutzkonzept noch eine Maskentragpflicht notwendig gewesen seien. Es hätten alle Teilnehmer entweder an Tischen oder mit Abstand auf Stühlen gesessen und gegessen oder getrunken. Entweder vor oder nach der Vorführung. Auch hier war der Einzelrichter anderer Auffassung. Der Beschuldigte habe diese Vorführungen organisiert. Es sei klar, dass die Leute den Film sehen und nicht das gastronomische Angebot nutzen wollten.

Insgesamt attestierte das Gericht dem Beschuldigten ein leichtes Verschulden, er habe aber dennoch vorsätzlich gehandelt. Es wäre ein Geringes gewesen, das Personal anzuweisen, Masken zu tragen und ein Schutzkonzept für die Filmvorführungen zu erstellen und einzuhalten. Da es keine Hinweise auf Ansteckungen aufgrund seines Verhaltens gebe, sei sein Verschulden als leicht zu werten. Deshalb sei das Gericht auch unter den Anträgen der Staatsanwaltschaft geblieben. Diese hatte beantragt, den Mann mit einer bedingten Geldstrafe von 32 Tagessätzen zu 180 Franken, einer Verbindungsbusse von 1440 sowie einer Übertretungsbusse von 2000 Franken zu bestrafen.

In seinem Schlusswort sagte der Beschuldigte: «Ich bin enttäuscht von der Arbeit des Gerichts.» Und meinte damit wohl, dass sich der Richter nicht auf inhaltliche Diskussionen zu den vom Gesetzgeber verhängten Pandemie-Massnahmen und der Meinung des Beschuldigten dazu einlassen wollte.

