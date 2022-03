Zuger Strafgericht: Bahnhofsschläger verurteilt

Strafprozess Bahnhofschläger am Zuger Strafgericht: «Ich war besoffen und auf Koks» Im Bahnhof Zug gehen sechs junge Männer aufeinander los, plötzlich hat einer eine Glasflasche in der Hand, die Sache endet im Spital. Drei Jahre ist das her, jetzt hat das Zuger Strafgericht den letzten Schläger verurteilt. Kilian Küttel 02.03.2022, 17.00 Uhr

Der Zug nach Konstanz hat drei Minuten Verspätung. Eine Frau hastet mit ihren Kindern durch die Halle, ihnen folgt ein Mann, dem ein Sack mit Gipfeli von der Hand baumelt. Mittwochmorgen, Bahnhof Zug, Alltag.

Ein krasser Gegensatz zu den Geschehnissen, wegen denen wenig später ein junger Mann den grossen Saal des Zuger Strafgerichts betritt. Er nimmt erst Platz, als ihn Einzelrichterin Svea Anlauf mit einem Lächeln dazu auffordert. Der Beschuldigte erscheint in Blazer und schwarzen Jeans, will vor Gericht offensichtlich einen guten Eindruck machen. Schaden kann es nicht.

Täter schlug Opfer mit leerer Whiskyflasche nieder

Denn die Staatsanwaltschaft will ihn wegen versuchter schwerer Körperverletzung und Raufhandels verurteilt sehen, fordert dafür anderthalb Jahre Freiheitsstrafe bedingt.

Und das wegen eines Zwischenfalls, der ziemlich genau drei Jahre zurückliegt: In der Nacht vom 16. auf den 17. März 2019 geraten in der Bahnhofshalle in Zug sechs Männer zwischen 18 und 23 Jahren aneinander. Was als Pöbelei anfängt, wächst sich zu einer blutigen Schlägerei aus, die zwei Verletzte fordert. Ein Kontrahent trägt eine Schädelprellung und eine Wunde zwischen Ohr und Auge davon. Beim anderen müssen die Ärzte in der gleichen Nacht noch zwei Sehnen in der Hand zusammenflicken, die er sich zerschnitten hatte: Als er eine leere Flasche Jack Daniel's am Kopf seines Opfers zertrümmerte.

«Der Beschuldigte hat sein Opfer richtiggehend niedergestreckt. Ein solches Verhalten ist schlicht hinterhältig und niederträchtig», fasst Staatsanwalt Peter Furger zusammen, was er von der Tat hält. Diese «ungehemmte Brutalität» lasse auf eine nicht unerhebliche kriminelle Energie schliessen. Dem heute 24-Jährigen sei aber zugutezuhalten, dass er von Anfang an gestanden, das Opfer um Entschuldigung gebeten habe und die Tat aufrichtig bereue.

Beschuldigter sagt, er wollte Kollegen helfen

Diese Reue beteuerte der Beschuldigte mehrmals vor Gericht. Auf die Frage der Richterin, wieso er mit der Flasche zugeschlagen habe, sagte er: «Das frage ich mich jeden Tag. Ich weiss es nicht.» Und:

«Ich war besoffen und auf Koks. Nüchtern wäre so etwas nie passiert.»

Den Tathergang fasste er etwa so zusammen: Er habe Geld abgehoben, als er merkte, dass seine Freunde Stress mit drei anderen hatten. Zuerst wollte er schlichten, habe seine Kollegen weggezogen. Als er sich umgedreht habe, sei er plötzlich an die Wand gedrückt worden und habe gesehen, dass ein Freund in Schwierigkeiten steckte: «Dann habe ich halt die Flasche genommen. Ich wollte nicht, dass es so weit kommt, ich habe einfach gehandelt.»

Verteidigung sprach dem Täter den Vorsatz ab

Für seinen Verteidiger, der sein Plädoyer mit Drive und Spritzigkeit eines Öltankers vortrug, war deshalb klar: Sein Mandant sei nicht wegen versuchter schwerer, sondern lediglich wegen fahrlässiger Körperverletzung zu verurteilen. Der Beschuldigte habe weder mit Vorsatz gehandelt noch in Kauf genommen, seinen Kontrahenten schwer zu verletzen:

«Der unter Alkohol- und Betäubungsmitteleinfluss stehende Beschuldigte bedachte schlicht nicht, dass er dem Privatkläger schwere Verletzungen zufügen konnte. Das lag ausserhalb seiner Vorstellungskraft.»

Stattdessen habe er geglaubt, es werde schon nichts passieren. Man habe hier also den klassischen Fall eines Fahrlässigkeitsdelikts. Er beantragte eine bedingte Geldstrafe von 50 Tagessätzen à 30 Franken.

Dem kam Einzelrichterin Anlauf nicht nach: Das Zuger Strafgericht verurteilt den 24-Jährigen wegen Raufhandels und versuchter schwerer Körperverletzung zu 16 Monaten bedingter Freiheitsstrafe. Hinzu kommen 200 Franken Busse, weil er zwei Mal Kokain genommen hatte.

Die Videoaufnahmen aus dem Bahnhof, so die Richterin bei der Urteilsbegründung, zeigten, dass der Beschuldigte kontrolliert vorgegangen war:

«Sie wollten die Auseinandersetzung zuerst sogar schlichten und sind nicht einfach rambomässig reingegangen, weil sie im Vollrausch völlig die Kontrolle verloren hätten.»

Allerdings ging das Gericht wegen des Alkohol- und Drogenkonsums von einer leicht verminderten Schuldfähigkeit aus und milderte die Strafe, weil der Beschuldigte seine Tat gestanden hatte und sie aufrichtig bereue.

Das Urteil, das noch nicht rechtskräftig ist, ist das vorerst letzte in einem Fall, der schon mehrere Schuldsprüche produziert hat. Im Juli 2021 verurteilte die Staatsanwaltschaft die fünf anderen im Strafbefehlsverfahren zu bedingten Geldstrafen bis zu 1350 Franken.

Die Streithähne haben offenbar wieder Frieden untereinander. Der Beschuldigte sage, man habe sich nach dem Vorfall im Ausgang gesehen und die Sache geklärt: «Mit Worten, nicht mit Fäusten.»