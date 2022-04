Geldwäscherei: Treuhänder vor Zuger Strafgericht

Strafprozess Geldwäscherei für Drogenring? Zuger Strafgericht verhandelt einen «Fall wie im Film» Weil sie Geld für mutmassliche Drogendealer gewaschen haben sollen, fordert die Staatsanwaltschaft Zug bedingte Gefängnisstrafen für zwei Geschäftsmänner. Kilian Küttel Jetzt kommentieren 12.04.2022, 05.00 Uhr

Sehen so Geldwäscher aus? Diese Frage hängt im Foyer des Gerichtsgebäudes in der Luft wie die Schleierwolken am Himmel über Zug. Unterschiedlicher könnten sich die Männer kaum geben, die an diesem Montagmorgen, flankiert von ihren Anwälten, vor dem grossen Saal des Zuger Strafgerichts warten.

Während der 46-jährige Beschuldigte im grau-grünen Sakko auf den Boden starrt, ist sein Mitbeschuldigter und früherer Partner in ein lockeres Gespräch über die Tücken des morgendlichen Verkehrs vertieft.

Beschuldigte sollen Geld bar einbezahlt und dann weitergeleitet haben

Doch als Thomas Rein, der Vorsitzende des dreiköpfigen Gerichts, seine ersten Fragen stellt, ist es mit den herzlichen Belanglosigkeiten vorbei. Den ganzen Vormittag über wird das Gericht versuchen, in Erfahrung zu bringen, ob die Vorwürfe der Zuger Staatsanwaltschaft zutreffen: Dass die beiden Treuhänder jahrelang Geld für einen mutmasslichen Drogenhändlerring aus Deutschland gewaschen haben, der mit Anbau und Verkauf von Marihuana Millionengewinne gemacht haben soll.

Die Herkunft des Geldes sollen die Schweizer unter anderem mit Transaktionen verschleiert haben, wie sie der 56-jährige Beschuldigte abwickelte, der vor der Verhandlung noch zu Small Talk aufgelegt war: Laut der 53-seitigen Anklage hat dieser Anfang 2014 rund 50’000 Euro in bar auf sein privates Eurokonto einbezahlt und kurz darauf an eine Firma transferiert, die zwar auf ihn eingetragen war, über die aber der Kopf des Drogenrings die Kontrolle hatte.

Auf das gleiche Konto flossen im Mai 2014 laut den Strafverfolgern 60’000 Franken – nur Tage, nachdem der zweite Beschuldigte den gleichen Betrag in Bar auf sein Privatkonto eingezahlt und von dort an die Firma überwiesen hatte.

Arbeitsverträge nur auf Papier und eine unbewohnte Wohnung

Alles in allem sollen die Schweizer zwischen Januar 2014 und November 2015 rund 430’000 Euro und knapp 45’000 Franken an Drogengeld gewaschen haben. «Wir haben es hier mit einem Klassiker der Geldwäscherei zu tun; mit einem Fall wie im Film», sagte Staatsanwältin Karin Eisenring in ihrem Plädoyer.

Zusätzlich zur Geldwäscherei sollen die Beschuldigten den mutmasslichen Marihuanahändlern geholfen haben, an Schweizer Aufenthaltsbewilligungen zu kommen. So hätten sie Arbeitsverträge ausgestellt, die es nur auf dem Papier gab und eine Wohnung in einer Zuger Berggemeinde angemietet, in der nie jemand wohnen sollte. Da die Beschuldigten auch fingierte Lohnzahlungen verbuchten, hätten sie sich ebenfalls der Urkundenfälschung strafbar gemacht, so die Anklage.

Beschuldigter wehrte sich gegen Vorwürfe

Die Staatsanwaltschaft forderte für beide zwei Jahre Gefängnis – bedingt ausgesprochen, bei einer Probezeit von vier Jahren. Man habe es hier mit keiner kleinen kriminellen Energie mehr zu tun und die Beschuldigten hätten Geld herumgeschoben, wie das ihre Auftraggeber verlangt hätten, sagte die Staatsanwältin. Trotzdem brauche es keine unbedingte Strafe, damit die Beschuldigten keine weiteren Straftaten begehen:

«Es ist eine milde Strafe, die als Chance für das weitere Leben der nicht vorbestraften Beschuldigten angesehen werden soll.»

Was hatten diese zu den Vorwürfen zu sagen? Der 46-Jährige, dem sichtlich unwohl war, verweigerte bei Fragen zur Sache konsequent die Aussage – genau so, wie er und sein Mitbeschuldigter es schon in der Untersuchung getan hatten.

Letzterer aber änderte an der Verhandlung vom Montag seine Strategie und wies die Vorwürfe vehement von sich:

«Ich hatte und habe nichts mit Drogen oder Drogenhändlern zu tun. Wenn ich nur den kleinsten Verdacht gehabt hätte, dass etwas nicht stimmt, hätte ich die Zusammenarbeit sofort beendet.»

Der Kontakt zu den Deutschen – die 2017 zu mehrjährigen Freiheitsstrafen verurteilt, nach Revision aber wieder auf freien Fuss gesetzt wurden – habe sich ergeben, um Geschäfte zu machen, die nichts mit Drogen zu tun hatten.

Als Beispiel nannte der Beschuldigte – schwarzer Pullunder, breite Schultern, wenig Hals – ein Geschäftsmodell, bei dem Immobilien in Spanien gekauft, saniert und weiterverkauft werden sollten. Die vielen Bargeldtransaktionen erklärte er damit, dass er im «Insolvenz- und Restrukturierungsgeschäft» sei, in dem man naturgemäss häufig bar zahle.

Verteidiger beantragten vollumfängliche Freisprüche

Sein Verteidiger forderte einen Freispruch in allen Punkten. Die Untersuchung sei ausgelöst worden, nachdem die deutschen Ermittler eine Hanfanlage in einem Gebäude ausgehoben hatten, die einer Firma aus dem Umfeld der Treuhänder gehörte. Nur hätten die Strafverfolger nach einem Rechtshilfeersuchen aus Deutschland die falschen Schlüsse gezogen:

«Meinem Mandanten soll zum Verhängnis werden, dass er mit seinem Unternehmen eine Liegenschaft hielt, die für den Anbau von Marihuana genutzt wurde, wovon er nichts gewusst hat.»

Er sei ein «verfassungstreuer Bürger», der in seinem Leben nie Geld gewaschen, Urkunden gefälscht, noch etwas mit Drogenhandel zu tun gehabt habe.

Auch der Anwalt des 46-Jährigen verlangte einen Freispruch – und machte dafür in erster Linie formelle Gründe geltend. Die Vorwürfe würden nicht auf einer soliden Untersuchung oder einem begründeten Verdacht bestehen. So würden in der Anklage etwa konkrete Anhaltspunkte fehlen, wann, wo und wie die Beschuldigten Geld angenommen hätten, das aus dem Drogenhandel stammte. Oder wie der Verteidiger nebst vielen anderem in seinem anderthalbstündigen Plädoyer sagte:

«Die Staatsanwaltschaft konnte keine Beweise für ihre abenteuerliche Geldwäschereithese finden.»

Ob das Gericht das auch so sieht? Die Verhandlung zog sich über den ganzen Tag hin, nebst einem Urteil stehen auch noch die zweiten Parteivorträge aus. Diese finden am Dienstagvormittag statt.

