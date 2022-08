Strafverfahren Ein Lügenmärchen ums andere: Betrügerin bringt Zuger Seniorin um fast 30’000 Franken Erfundener Hirntumor, falsches Nierenleiden: Isidora Stoikovic tischt einer Zuger Seniorin ein Lügenmärchen ums andere auf. Am Ende hat sie ihr Opfer um 26’900 Franken betrogen. Nur dank einer skeptischen Bankangestellten ist der Schaden nicht noch grösser. Kilian Küttel 16.08.2022, 11.30 Uhr

Die Geschädigte hat sehr oft Bargeld abgehoben, bei einem grossen Betrag wurde eine Bankmitarbeiterin skeptisch. Bild: Chris Iseli

Die ältere Frau auf der Post macht einen gutmütigen Eindruck. Vielleicht auch einen leichtgläubigen? Maria Etter* glaubt jedenfalls, was Isidora Stoikovic erzählt, als sie diese zwischen Kartonschachteln und Couverts anspricht. Die Frau erzählt, sie stamme aus dem Kosovo und sei bei einer Kollegin hier in Zug untergekommen. In der Heimat müsse sie sich dringend operieren lassen, doch dafür fehle ihr das Geld. Ob sie ihr helfen kann?

Maria Etter, pensioniert und Mitte 70, kann. Noch am gleichen Tag hebt die Rentnerin 800 Franken von ihrem Konto ab und gibt sie der Frau, die sie so gut wie nicht kennt. Und von der sie nicht weiss, dass sie weder im Kosovo lebt noch dass sie Isidora Stoikovic heisst. Und Gordana K.*, 33 Jahre alt, serbische Staatsangehörige mit Wohnsitz in einem Reihenhaus ausserhalb Wiens, steht auch keine Operation bevor.

Bedingte Geldstrafe für mehrfachen Betrug

Gordana K. ist eine Betrügerin. In den Wochen nach der Begegnung auf der Post erzählt sie der Pensionärin immer neue Lügengeschichten. Dass auch ihre Angehörigen dringend medizinische Hilfe brauchten, die sie sich nicht leisten könnten. Dass ihrem vierjährigen Sohn eine Niere entfernt werden müsse. Dass sie selber einen Hirntumor und sich deshalb einer Chemotherapie zu unterziehen habe. Und dass sie in der Heimat ein Stück Land verkaufen wolle, um ihre Schulden zu begleichen.

Das halten die Frauen sogar vertraglich fest, doch Gordana K. denkt nicht daran, Maria Etter ihr Geld zurückzuzahlen. Sie habe nie einen «Rückzahlungswillen» gehabt, schreibt die Zuger Staatsanwaltschaft in einem Strafbefehl, der vor wenigen Tagen zur öffentlichen Einsicht auflag.

Die Strafverfolgungsbehörden kamen Gordana K. auf die Schliche und verurteilten sie jetzt wegen mehrfachen Betrugs – und zwar zu 50 Tagessätzen Mal 30 Franken Geldstrafe bedingt und zu 300 Franken Busse. Demgegenüber stehen die 26’900 Franken, die Maria Etter zwischen April und Juni dieses Jahres an Gordana K. übergab.

Bankmitarbeiterin ruft die Polizei

Dabei hob sie das Geld Bar ab und gab es Gordana K. meist persönlich – was ihr Glück gewesen sein dürfte. Denn als Maria Etter Anfang Juli 3000 Franken holen will (die Gordana K. für den «Notkaiserschnitt» einer Freundin brauche), wird eine Bankmitarbeiterin skeptisch. Sie alarmiert die Polizei, diese verhindert die Geldübergabe. Tags darauf sitzt Gordana K. in Untersuchungshaft.

Unklar bleibt, ob die Pensionärin ihr Geld zurückbekommt. Zwar trat sie im Verfahren als Privatklägerin auf, im Strafbefehl steht aber nichts zu einem möglichen Zivilprozess. Auch die Zuger Staatsanwaltschaft konnte auf Anfrage nicht sagen, ob ein Zivilverfahren läuft.

Die Geschichte von Maria Etter und Gordana K. ist kein Einzelfall. Anfang Jahr berichtete unsere Zeitung von einem 90-Jährigen, der Opfer der gleichen Masche wurde. Doch statt rund 27’000 Franken wie bei Maria Etter hat ihm ein Betrüger über 100’000 Franken abgenommen. Dafür blieb es auch nicht bei einer bedingten Geldstrafe: Die Staatsanwaltschaft verurteilte den damals 43-jährigen Kosovaren zu einem halben Jahr Gefängnis.

*Name geändert