Strafverfahren gegen hohen Zuger Polizeimitarbeiter abgeschlossen, das Arbeitsverhältnis aufgelöst Die Staatsanwaltschaft des Kantons Zug hat ein im Dezember 2019 eröffnetes Strafverfahren sistiert. Im Zentrum der Untersuchung stand eine Amtsgeheimnisverletzung. 16.12.2020, 10.40 Uhr

(haz) Ein am 20. Dezember 2019 im Namen einer Mitarbeiterin der Zuger Polizei veröffentlichter Schriftverkehr enthielt vertrauliche Daten aus dem Einsatzjournal der Zuger Polizei. Diese unterliegen dem Amtsgeheimnis. In der Folge hat die Staatsanwaltschaft des Kantons Zug eine Strafuntersuchung eingeleitet und die Kantonspolizei Zürich mit den entsprechenden Ermittlungen beauftragt. Im Fokus der polizeilichen Ermittlungen stand laut Medienmitteilung der Zuger Strafverfolgungsbehörden die Frage, ob die Mitarbeiterin das E-Mail tatsächlich versendet und dadurch eine Amtsgeheimnisverletzung begangen hat oder ob eine Drittperson durch unbefugtes Eindringen in eine Datenverarbeitungsanlage für den Versand verantwortlich ist.