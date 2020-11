Strandbad Zug: Viele wollten mitreden Das Strandbad Zug soll in naher Zukunft um die sogenannte Oeschwiese erweitert werden. Für die detaillierte Planung wurde die Bevölkerung in der Badesaison 2020 um Mitwirkung gebeten. 20.11.2020, 18.07 Uhr

(fae) Das Interesse an der Umfrage war hoch, wie die Stadt Zug mitteilt: Weit über 900 Personen äusserten sich demnach dazu, was ihnen im Strandbad wichtig ist und wie es sich in Zukunft präsentieren soll. Die Hauptanliegen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben sich klar herauskristallisiert. Mehrfach lobend erwähnt wird die südliche Ambiance und die schöne Aussicht auf See und Berge. Die Einstellung zum Sonnenbaden hat sich in der Gesellschaft fundamental geändert, dies kommt zum Ausdruck beim Wunsch nach viel Schatten.