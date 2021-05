Strassenprojekt Baudirektion saniert die Hinterbergstrasse in Steinhausen Die Arbeiten beginnen am 10. Mai und dauern bis zirka Ende August. 04.05.2021, 13.45 Uhr

Belagsschäden und Belagsverformungen: Die Hinterbergstrasse muss saniert werden. Bild: PD

(rh) Die Hinterbergstrasse in Steinhausen weist im Abschnitt zwischen der Autobahnbrücke der A14 entlang des Einkaufszentrums Zugerland zahlreiche Belagsschäden und Belagsverformungen auf. Um die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmenden weiterhin gewährleisten zu können, ist eine Instandstellung notwendig, wie es in einer Mitteilung der Baudirektion heisst. An den Arbeiten sind die Baudirektion des Kantons Zug sowie das Wasser- und Elektrizitätswerk Steinhausen beteiligt, die die notwendigen Instandstellungsmassnahmen koordiniert haben.