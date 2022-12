Die Oberwil Rebells spielen gegen die Sierre Lions am Sonntag

Streethockey Auf die Oberwil Rebells wartet das Spiel um die Tabellenspitze Die Zuger empfangen am Sonntag den Erzrivalen Sierre Lions in der Nationalliga A. Jetzt kommentieren 02.12.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Rebells (Raffaele Cioffo, links) müssen kämpfen. Bild: Maria Schmid (Zug, 2. Oktober 2022)

Die Oberwil Rebells empfangen am Sonntag den SHC Sierre Lions in der heimischen Sika Rebells Arena in Zug (Spielbeginn um 14 Uhr). Die Zuger, die aktuell an der NLA-Tabellenspitze stehen, treffen somit auf ihren unmittelbaren Verfolger.