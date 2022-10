Die Oberwil Rebells besiegen den SHC La Chaux-de-Fonds

Streethockey Die Oberwil Rebells feiern einen Minisieg Oberwil gewinnt gegen La Chaux-de-Fonds mit 1:0 in der Nationalliga A. Raphael Enzler gelingt der goldene Treffer. Tim Müller 17.10.2022, 15.57 Uhr

Raphael Enzler heisst der einzige Torschütze der Partie gegen La Chaux-de-Fonds. Bild: Roger Zbinden (Zug, 15. Oktober 2022)

Der erste Gegner der Oberwil Rebells in der laufenden Saison hiess Chaux-de-Fonds. Nun kam es bereits zum zweiten Aufeinandertreffen. Die Zuger, die die letzte Partie auswärts gegen Sierre knapp verloren hatten, waren gewillt, eine Reaktion zu zeigen, damit der Anschluss an die Tabellenspitze nicht verloren ging.

Im Vergleich zur üblichen Aufstellung der Rebells setzte Trainer Tibor Kapanek gegen die Neuenburger auf die beiden Torhüter Patrick Chakroun und Andrea Pagano, die dem Stammkeeper Sandro Iten ein spielfreies Wochenende ermöglichten.

Beide Goalies absolvierten 30 Minuten des Spiels und konnten sich jeweils einige Male beweisen. Das erste Drittel bot den Zuschauern wenig Ansehnliches. Auch in den Überzahlsituationen resultieren keine wirklich zwingenden Chancen.

Grosschancen wollten sich einfach nicht ergeben

Ab dem Mittelabschnitt zogen die Zuger das Tempo allerdings kontinuierlich an – Kapaneks Pausenansprache schien zu fruchten. Die Zuger drückten nun vermehrt auf das gegnerische Tor und setzten sich regelmässig in der gegnerischen Spielhälfte fest.

Auch die zu Spielmitte neu formierten Linien der Zuger brachten neuen Wind. Obwohl der Auftritt der Zuger läuferisch und energetisch grosse Klasse hatte, fehlte es in den entscheidenden Momenten im Abschluss an der nötigen Kreativität und Entschlossenheit. Die Rebells mussten überdies Ausfälle verkraften. Flügelspieler Tobias Rohdewald schied bei Spielmitte mit einer Unterkörperverletzung aus, und Verteidiger Ken Müller musste aufgrund eines ausgeschlagenen Zahns gepflegt werden.

Zudem verkauften die Gäste aus La Chaux-de-Fonds, die nur mit zwölf Spielern antraten, ihre Haut teuer und stellten eine sehr solide Abwehr. So ging es mit 0:0 in den letzten Abschnitt, trotz wohl doppelt so vieler Schüsse der Oberwiler.

Starke Vorbereitung zum Tor

Nach weiteren Halbchancen der Rebells spielte Yanick Müller in der 47. Minute einen genialen Pass über das halbe Feld zu Raphael Enzler, der allein vor dem gegnerischen Tor stand und zum 1:0 traf. Es blieb der einzige Treffer in dieser Partie, denn die Rebells verpassten es noch einige Male, den Match zu entscheiden.

Patrick Chakroun, der in der ersten Spielhälfte das Rebells-Tor hütete, kommentierte das Spiel wie folgt:«Für mich war es angenehm, in die Partie zu finden – mit regelmässigen Schüssen auf unser Tor hatte ich stets etwas zu tun. Zusätzlich war es zentral, dass beide Goalies heute zu null spielen konnten und so der Mannschaft zu den drei Punkten helfen konnten.»

Die Rebells festigen dank diesem Erfolg den zweiten Tabellenplatz hinter den Sierre Lions. Ihre zweite Mannschaft bezwang in der NLB den SHC Bonstetten-Wettswil gleich mit 19:1 und liegt momentan auf Platz drei in der Tabelle.