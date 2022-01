Die Oberwil Rebells sind im Cup weiter

Streethockey Die Oberwil Rebells gewinnen einen dramatischen Cup-Krimi Im Achtelfinal setzen sich die Oberwiler in La Chaux-de-Fonds mit 4:3 nach Verlängerung durch. Tim Müller 24.01.2022, 14.54 Uhr

Oberwils Raffaele Cioffo (in Weiss, hier in einem anderen Spiel) erzwingt mit seinem Tor die Verlängerung. Bild: Matthias Jurt (Zug, 27. April 2020)

Minustemperaturen und ein rutschiger Untergrund sorgten zu Beginn für schwierige Verhältnisse in La Chaux-de-Fonds. Kam aus Sicht der Oberwil Rebells erschwerend dazu, dass die leicht favorisierten Zuger ohne ihren Coach Kapanek zu diesem Cupspiel anreisen mussten. Der Captain Patrick Döbeli und Teamleader Yves Stucki übernahmen an seiner Stelle das Zepter an der Bande als Spielertrainer-Duo.

Die beiden Routiniers sahen in der Startphase einen enorm motivierten Auftritt der Oberwiler. Das Spiel hatte kaum begonnen, schon überraschte Flügelstürmer Tobias Rohdewald den gegnerischen Goalie und traf zum 1:0. Und die Rebells drückten weiter. Keine zwei Minuten später war erneut Rohdewald erfolgreich, diesmal mit einem satten Handgelenkschuss.

Trotz Fussschmerzen weitergespielt

In der Folge versuchten die Rebells, das Tempo zu halten, jedoch nahmen sie sich durch einige Strafen selbst den Wind aus den Segeln. So nutzte La Chaux-de-Fonds die zusätzliche Zeit in der Offensive und konnte durch einen Weitschuss noch vor der ersten Pause auf 1:2 verkürzen. Unglücklich für die Rebells war zudem ein Zusammenstoss zweier eigener Spieler, wobei sich Doppeltorschütze Rohdewald ernst am Fuss verletze. Ein Ausfall kam für ihn aber nicht in Frage: «Ich liess mir den Fuss kurz einbandagieren in der Pause und musste danach auf die Zähne beissen. Viel wichtiger war jedoch, dass ich dem Team in den entscheidenden Momenten helfen konnte», sagte Rohdewald nach dem Spiel.

Kurz nach Wiederbeginn trafen die Neuenburger zum 2:2. Obwohl die Zuger anschliessend wiederum auf das Gaspedal traten und sich ein Chancenplus erarbeiteten, schafften sie es nicht, bis zur zweiten Spielunterbrechung daraus Profit zu schlagen. Im Schlussabschnitt wurde es wild. Erneut drückten die Rebells auf den Führungstreffer, verpassten diesen allerdings. So waren es die Gastgeber, die einen Abpraller zur erstmaligen Führung verwerten konnten.

Das Momentum genutzt

Oberwil stellte auf zwei Linien um und war in den letzten zehn Minuten der regulären Spielzeit alles nach vorn. Dann ging es Schlag auf Schlag. Zuerst verpassten es die Rebells, ein Powerplay auszunutzen. Dann gab es nach einer unfairen Aktion von Haisman gegen Thomas Hohl eine erneute Überzahlgelegenheit, die sie sich gleich selbst durch ein Offensivfoul zunichtemachten. So blieb ein letzter Angriff in der letzten Spielminute übrig. Tatsächlich setzten sich die Zuger nochmals in der gegnerischen Zone fest und konnten Raffaele Cioffo im Slot freispielen, der für den 3:3-Ausgleichstreffer verantwortlich war. Das Momentum war nun auf Oberwiler Seite gekippt. In der Verlängerung wollten sie kurzen Prozess machen – der Plan ging auf. Nach einer unübersichtlichen Situation im Slot von La Chaux-de-Fonds stocherte Yannick Müller den Ball in der 62. Minuten zum Siegtreffer über die Linie.

Nach dieser starken Willensleistung warten die Oberwil Rebells auf die Ansetzung der Cup-Viertelfinal-Partie. In jener treffen sie erneut auf einen NLA-Vertreter: die Bulldozers aus Kernenried. In der NLA geht es am 5. Februar weiter.