Die Oberwil Rebells spielen gegen den SV Gals

Streethockey Die Oberwil Rebells wollen die Cup-Euphorie nutzen Im ersten Meisterschaftsspiel des Jahres empfangen die Zuger den SV Gals am Samstag. 23.02.2023, 13.48 Uhr

Zug mit Levy Wolf (rechts) hofft auf einen guten Start ins neue Jahr. Bild: Matthias Jurt (Zug, 05. Februar 2023)

Für die Oberwil Rebells steht am Samstag die erste NLA-Meisterschaftspartie nach dem Jahreswechsel auf die Programm. Gegner in der heimischen Sika Rebells Arena ist der SV Gals (Spielbeginn um 14 Uhr). Anfang Februar haben die Oberwiler im Cup bereits ein Pflichtspiel bestritten und diese Aufgabe mit einem 6:0-Sieg souverän gemeistert.

Auch sonst war das Team während der Meisterschaftspause aktiv. Neben harten Trainingseinheiten war insbesondere die Teilnahme an der Pilsen Challenge 2023 in Tschechien ein Höhepunkt. In einem lehrreichen und intensiven Turnier über zwei Tage konnte sich die junge Zuger Equipe mit einigen der besten Mannschaften Europas messen. Oberwil belegte unter fünf Teams den vierten Platz.

So dürfte es für die Rebells im Hinblick auf die kommende Partie nicht viel brauchen, um auf Betriebstemperatur zu kommen. Das erste Aufeinandertreffen in dieser Spielzeit in Gals gewannen sie mit 8:4. Ken Müller weiss jedoch, dass nicht mit einem Selbstläufer zu rechnen ist, wie er sagt:«Die Galser darf man nie unterschätzen, da sie ­einige sehr torgefährliche Spieler in ihren Reihen haben. Es gilt, eine konzentrierte Leistung über 60 Minuten an den Tag zu legen.» (mam)