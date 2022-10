Die Oberwil Rebells spielen gegen La Chaux-de-Fonds

Streethockey Die Rebells empfangen am Samstag den Leader Im NLA-Spiel gegen La Chaux-de-Fonds wollen die Oberwiler die jüngste Niederlage vergessen machen. Max Müller 13.10.2022, 13.24 Uhr

Zug: Streethockey NLA, Oberwil Rebells spielen gegen die SHC Bulldozers Kernenried-Zauggenried. Im Bild: Jubel bei den Oberwiler Rebells nach dem Tor zum 2:0. Bild: Maria Schmid (Zug, 2. Oktober 2022)

Am vergangenen Wochenende mussten sich die Oberwil Rebells ein erstes Mal geschlagen geben (2:4 in Sierre). Der Stürmer Gregory Blättler sagt vor dem nächsten Match am Samstag gegen La Chaux-de-Fonds (Samstag, 14 Uhr, Sika-Rebells-Arena): «Wir müssen eine Reaktion zeigen und aus den Fehlern, die uns diese Partie gekostet haben, lernen.»