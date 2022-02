Streethockey: Die Oberwil Rebells siegen zweimal

Streethockey Die Rebells meistern die Geduldsproben Gleich zweimal traten die Oberwiler am vergangenen Wochenende gegen die Bulldozers aus Kernenried an. Unter dem Strich stehen der Einzug in den Cup-Halbfinal sowie ein seltenes Ergebnis in der NLA-Meisterschaft. Tim Müller 21.02.2022, 12.12 Uhr

Dem Rebells-Goalie Sandro Iten gelingt ein Shutout. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 5. Februar 2022)

Mit einem möglichen Einzug in den Cup-Halbfinal stand viel auf dem Spiel am Samstag beim ersten Aufeinandertreffen zwischen Kernenried und den Oberwil Rebells. Die Körpersprache der Zuger nach dem Warm-up war sehr verheissungsvoll: Motiviert und energetisch betraten sie das Spielfeld der heimischen Arena, jedoch konnten sie den Fokus in den Startminuten der Partie nicht hoch genug halten. So nahm Trainer Tibor Kapanek bereits in der 8. Minute sein Time-out, um die Mannschaft wachzurütteln.

Tatsächlich zeigten die Rebells eine Reaktion und traten in der Folge konsequenter und zielstrebiger auf. In der 14. Minute konnte der schliesslich zum Matchwinner avancierende Max Müller einen Weitschuss zum Oberwiler Führungstreffer ablenken. Und das Ganze wurde für die Rebells im Mitteldrittel noch aussichtsreicher. Die dritte Linie schlug mit Max Müller und Gregory Blättler gleich zweimal zu. Ausserdem präsentierte sich die Oberwiler Powerplayformation in absoluter Bestlaune und produzierte ein Überzahl-Tor der Marke Weltklasse.

Finalturnier findet Mitte April statt

Mit einem 4:0-Vorsprung im Rücken gingen die Rebells in den Schlussabschnitt, doch ganz konnte das Heimteam diese Marschroute nicht weiterziehen. Ausserdem konnten Ken und Max Müller beide das Spiel nach einer Verletzung am Auge nicht beenden. Dank einem Powerplay konnte Kernenried den stark aufspielenden Andrea Pagano im Oberwiler Tor schliesslich doch noch bezwingen, jedoch hielt die neu entflammte Hoffnung der Gäste nicht lange an. Als Yves Stucki in der Schlussphase ins leere Tor traf, war die Partie endgültig entscheiden. Mit dem Schlussresultat von 6:3 qualifizieren sich die Oberwiler für den Cup-Halbfinal und spielen somit am 16. April im Final-Four-Turnier in Belp.

Die zweite Begegnung der beiden Teams am Sonntag im Kanton Bern fand mit leicht verändertem Rebells-Kader statt. Aufgrund der Verletzungen fehlten Max Müller und Ken Müller und im Weiteren auch die Routiniers Hohl und Döbeli. Die Zuger mussten daher ihr Spiel der neuen Situation anpassen und fokussierten sich auf einfaches, geradliniges Hockey. Dabei überliessen sie dem Gegner das Spieldiktat zumeist. Ausserdem zeigte Sandro Iten im Tor der Rebells eine einwandfreie Partie und vereitelte jegliche Chancen der Kernenrieder.

Es entwickelte sich ein enorm hart umkämpftes Spiel, was beiden Teams körperlich alles abverlangte. Es waren im ersten Drittel allerdings vor allem die Gäste aus Zug, die sich die Grosschancen in der gegnerischen Zone erspielen konnten. So konnten Raphael Enzler und Tim Müller in der 19. Minute eine Überzahlsituation gekonnt ausspielen und die Rebells in Führung bringen.

Weitere Spieler können nicht mehr mittun

Danach hiess es intelligent agieren, denn es schieden mit Gregory Blättler und Raffaele Cioffo gleich nochmals zwei Spieler in den Reihen der Oberwiler verletzungsbedingt aus. Es gelang den Rebells, die Anweisungen ihres Trainers in die Tat umzusetzen, und man liess den Gegner zu wenigen Chancen kommen. Auch auf der anderen Seite wurde es brenzlig: Gleich dreimal sah sich ein Zuger Stürmer allein vor dem gegnerischen Torhüter, ohne allerdings erfolgreich zu sein. Doch das sollte sich nicht rächen. Im letzten Drittel machte Oberwil hinten dicht und Iten parierte mehrmals glänzend – so stand letztlich ein 1:0-Sieg fest.

