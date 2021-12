Die Rebells wollen im Cup überwintern

Streethockey Die Rebells wollen im Schweizer Cup überwintern Die Oberwiler gastieren im Cup-Achtelfinal am Sonntag in La Chaux-de-Fonds. 10.12.2021, 14.09 Uhr

Die Oberwiler mit Max Müller (am Ball) haben zuletzt Selbstvertrauen getankt. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 21. November 2021)

Die Oberwil Rebells reisen am Sonntag nach La Chaux-de-Fonds zum Achtelfinalspiel im Cup (Spielbeginn um 14 Uhr). Captain Patrick Döbeli sagt zur Ausgangslage: «Die Neuenburger sind ein sehr aufsässiger Gegner. Mit Kylian Ziöryen verfügen sie über einen der stärksten Torhüter der NLA, deshalb braucht es am Sonntag umso mehr Überzeugung in ihrer Platzhälfte.»