Die Oberwil Rebells gewinnen gegen La Chaux-de-Fonds mit 5:3

Streethockey Die stark veränderten Rebells siegen zum Saisonauftakt Beim 5:3-Erfolg in der NLA-Partie in La Chaux-de-Fonds taten sich beide Mannschaften schwer. Tim Müller 19.09.2022, 15.25 Uhr

Raphael Enzler (vorne) erzielt zwei Tore für Oberwil. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 5. Februar 2022)

Die Oberwil Rebells begannen die Partie im kalten La Chaux-de-Fonds mit drei ausgeglichenen Linien und Andrea Pagano im Tor. Man merkte, dass die Rebells spielerisch und athletisch bereit sind für die neue Saison. Doch die Automatismen in den Spielzügen und den Laufwegen funktionierten noch nicht reibungslos.

Trotzdem belohnten sich die Zuger. Raphael Enzler traf im ersten Abschnitt doppelt – beide Male mit einem präzisen Flachschuss. Nach einem unglücklichen Gegentreffer ging es mit einer 2:1-Führung für die Zuger in den Mittelabschnitt. Dort gab es vor allem eines: viele Strafen.

Bei fünf gegen fünf besser

Die Oberwiler hatten das Spielgeschehen zwar im Griff und waren bei Vollbestand der Kräfte niemals in Gefahr. Doch sie nahmen sich den Wind mit unnötigen Zwei-Minuten-Strafen immer wieder selbst aus den Segeln.

Bei fünf gegen fünf erzielten sie weitere Treffer. Raffaele Cioffo und Tobias Rohdewald erhöhten das Skore innerhalb auf 4:1. Allerdings zeigte die Gegner, dass sie auch an einem Tag, an dem bei ihnen nicht viel funktionierte, immer gefährlich blieben. Bis auf 3:4 kamen sie heran, bis Thomas Hohl eine Minute vor Schluss nach einem gewonnenen Bully den Ball in die Maschen schoss. Der 5:3-Sieg der Rebells war im Grossen und Ganzen verdient.

Auch zweite Mannschaft ist erfolgreich

Nach dem Spiel meint Rebells-Flügelstürmer Moritz Hausherr:

«Dies war sicher nicht unser bestes Spiel. Doch wir sind noch ganz am Anfang der Saison, und das Potenzial in der Mannschaft ist sehr gross. Das Wichtigste für den Moment sind sicherlich die drei Punkte.»

La Chaux-de-Fonds verlor tags darauf nach Penaltyschiessen auch gegen Kernenried. Sierre, das die Rebells im Frühling im Playoff-Halbfinal ausgeschaltet hatte, startete mit einem Sieg über Gals in die Saison 2022/23.

Auch in der NLB standen die ersten Matches an. Die zweite Mannschaft der Rebells gewann gegen die Horgenberg Hammers gleich mit 9:1.