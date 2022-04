Freud und Leid für die Rebells am Cupfinaltag – erste Mannschaft scheitert im Halbfinal

Nach der Niederlage im Play-Off Halbfinal wollte die erste Mannschaft der Oberwil Rebells am Samstag, 16. April, wenigstens einen der beiden möglichen Titel verteidigen. Anlass war das Final Four Turnier in Belp, an welchem aus den verbleibenden Teams der Cupsieger erkoren werden sollte.

Raphael Enzler 18.04.2022, 14.35 Uhr