Saisonstart geglückt: Rebells gewinnen mit zwölf Toren Differenz

Streethockey Kantersieg der Rebells zum Auftakt der Meisterschaft Die Oberwiler gewinnen in der ersten NLA-Runde mit 17:4 gegen den SV Gals. Tim Müller 20.09.2021, 12.47 Uhr

Häufig zu sehen: Oberwiler Jubel. Bild: Maria Schmid (Zug, 19. September 2021)

Die Oberwil Rebells präsentierten sich zum Saisonstart gegen Gals bereits wieder in ausgezeichneter Form und mit grossem Torhunger. Die pandemiebedingte, lange Spielpause hatten sie genutzt, um an Fitness und neuen taktischen Variationen zu arbeiten – das zahlte sich schnell aus.

Die Zuger starteten sicher und spielbestimmend in die Partie, und dies, obwohl die Rebells erstmals seit vielen Jahren ohne ausländische Verstärkungsspieler agieren. Ausserdem setzt das Team von Trainer Kapanek wiederum zusätzlich auf die Jugend und integriert viele Spieler aus der eigenen Juniorenabteilung, was zu einem stark verjüngten Kader führt. Mit Torhüter Yanis Della Rossa, Verteidiger Linus Zurkirchen und Stürmer Gian Limacher standen gleich drei A-Junioren auf dem Platz. Auch Youngster Nick Hlubek, der sein erstes Spiel in der NLA bestritt, vermochte positiv aufzufallen. In der 25. Minute gelang ihm nach einem Zuspiel von Eberle ein wunderbarer Sololauf, der im ersten Tor mündete. Der Verteidiger äusserte sich nach der Partie wie folgt: «Wir freuten uns sehr auf diesen ersten Ernstkampf und sind sehr zufrieden mit diesem gelungenen Auftritt. Die Stimmung und Chemie in der Mannschaft sind optimal momentan – so macht es umso mehr Spass.»

Von Anfang an den Gegner überfordert

Der Auftritt der Rebells war im ersten Drittel ausgezeichnet und liess die Zuger mit einem 7:0-Vorsprung in die Pause gehen. Dank hohen Tempos und vieler Positionswechsel im Angriff sowie gekonnt vorgetragener Ballstafetten und schneller Dribblings war das Heimteam für den Gast aus Gals am Anfang mindestens eine Nummer zu gross. Bereits nach knapp neun Minuten führten die Oberwiler mit 4:0. Ab dem Mittelabschnitt konnten die Rebells mehrere Gänge zurückschalten, um das Spiel grossmehrheitlich kontrolliert über die Zeit zu bringen. Das Mitteldrittel sowie auch den letzten Abschnitt entschieden die Oberwiler mit 5:2 für sich. Bei Spielmitte ersetzte Nachwuchstalent Yanis Della Rossa den Stammtorhüter Sandro Iten im Tor der Zuger.

Mann des Spiels war jedoch Rebells Flügel und Aktivposten Raphael Enzler. Der Nationalspieler nutzte seine enorme Geschwindigkeit und exzellentes Zweikampfverhalten effizient aus und kreierte zahlreiche Chancen für das Heimteam. Seine Abschlussstärke bewies er mehrmals mit präzisen Schüssen zwischen die Schoner des gegnerischen Torhüters. Mit insgesamt elf Skorerpunkten (sechs Tore und fünf Assists) setzt er sich nach der ersten Partie mit deutlichem Vorsprung an die Spitze der nationalen Torschützenliste.

Nebst den Rebells starteten auch die Sierre Lions erfahrungsgemäss erfolgreich in die Saison (7:2 gegen Belpa). Ein Überraschungserfolg gelang den Bulldozers aus Kernenried, die gegen La Chaux-de-Fonds mit 5:2 gewannen.

Mehr zur NLA-Saison gibt es hier.