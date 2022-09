Streethockey Mirco Kleiner hat nur ein Ziel: Titel gewinnen mit den Oberwil Rebells Der 26-jährige Verteidiger spielt neu für die Zuger, für die am 17. September die NLA-Saison beginnt. Sein Début wird sich allerdings verzögern. Michael Wyss Jetzt kommentieren 13.09.2022, 05.00 Uhr

Mirco Kleiner war als Verteidiger Topskorer der NLB. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 8. September 2022)

«Wer zu den Oberwil Rebells wechselt, hat nur ein Ziel: Titel gewinnen. Etwas anderes kommt gar nicht in Frage», stellt Mirco Kleiner klar. Der 26-jährige Stadtzürcher wechselte auf die neue Saison hin vom B-Ligisten Horgenberg Hammers zu den Zugern. «Der Wechsel in die höchste Liga ist für mich ein grosser Schritt, eine Herausforderung, auf die ich mich freue», sagt Kleiner.

Seine Qualitäten bewies er in der zweithöchsten Liga. Er wurde einst Topskorer in der NLB – notabene als Verteidiger. Sein Wechsel kam zu Stande, weil er gute Kontakte zu Rebells-Spieler Raphael Enzler pflegt, mit ihm hat er früher bei den Hammers gespielt.

Der Verein der Oberwil Rebells sei, wie Kleiner weiter betont, führend in der Schweiz. Sportlich, aber auch in Sachen Infrastruktur, dank der Sika Rebells Arena. «Ich durfte schon einige Male mit den Horgenberg Hammers gegen die zweite Mannschaft der Rebells in Zug spielen. Das ist für einen Spieler schon ein sehr schönes Gefühl, dort einzulaufen.»

Mirco Kleiner freut sich auf seine Auftritte in der Sika Rebells Arena. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 8. September 2022)

Oberwil blickt auf eine schwache Saison zurück

In der vergangenen Spielzeit schieden die erfolgsverwöhnten Rebells in der NLA-Meisterschaft und im Schweizer Cup im Halbfinal aus. «Wir wollen die beiden Pokale wieder in die Höhe stemmen», so Mirco Kleiner. Der Projektleiter in einer Marketingagentur spielt seit zehn Jahren Streethockey.

Kürzlich erlebte er einen Höhepunkt in seiner Sportlerkarriere. Er durfte im Sommer mit der Schweizer Nationalmannschaft an zwei Turniere nach Tschechien reisen. «Mit dem Aufgebot ging ein Traum in Erfüllung. Die Spiele auf internationaler Bühne waren eine wichtige Erfahrung für mich. Die Nati-Partien haben deutlich aufgezeigt, wo ich mich noch verbessern muss. Sicher im Körperspiel», sagt er offen.

Pech im Dress der Nati

Da Nationaltrainer Tibor Kapanek auch Trainer der Rebells ist, findet ein regelmässiger Austausch statt.

«Die Rückmeldungen von Tibor waren positiv, ich kann sehr viel profitieren. Aktuell gehöre ich dem erweiterten Kader der Nati an und hoffe, dass ich weitere Chancen erhalte.»

Allerdings laboriert Kleiner noch an einer Verletzung. Er habe sich mit dem Nationalteam das Schlüsselbein nach einem Check mehrfach gebrochen. Er wird die erste Phase der Meisterschaft verpassen.

Jene beginnt für die Zuger am Samstag, 17. September, in La Chaux-de-Fonds (Spielbeginn um 14 Uhr). «Der Zeitpunkt meiner Verletzung hätte nicht schlimmer sein können. Das muss ich aber wegstecken. Damit muss man als Sportler auch leben können», weiss Kleiner.

Oberwil Rebells. Torhüter: Andrea Pagano, Patrick Chakroun, Sandro Iten. – Verteidiger: Mirco Kleiner, Ken Müller, Yannick Müller, Linus Zurkirchen, Yanik Eberle, Rafael Gisler, Nick Hlubek, Thomas Hohl, Nick Huber, Aaron Iten. – Stürmer: Gregory Blättler, David Kapanek, Benjamin Lartey, Tim Müller, Max Müller, Tobias Rohdewald, Yves Stucki, Noa Wolf, Raffaele Cioffo, Raphael Enzler, Moritz Hausherr. – Headcoach: Tibor Kapanek. – Zuzüge: Mirco Kleiner (Horgenberg), Rafael Gisler, Nick Huber, Benjamin Lartey, Linus Zurkirchen (alle Nachwuchs). – Abgänge: Patrick Döbeli, Goran Nisevic, Matteo Bächler (alle Rücktritt).

Die erste Heimpartie der Saison bestreiten die Rebells am Sonntag, 2. Oktober, gegen die Bulldozers Kernenried-Zauggenried in der Nationalliga A (ab 14 Uhr).

