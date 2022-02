Bittere Niederlage verdirbt Feierlaune der Oberwil Rebells

Streethockey Niederlage gegen den Erzrivalen verdirbt Feierlaune der Rebells Die Oberwiler verlieren gegen Sierre mit 2:5 in der NLA – tags zuvor konnten sie indes jubeln. Raphael Enzler 28.02.2022, 12.34 Uhr

Jan Bardos (in Weiss) trifft für Sierre, Oberwils Goalie Sandro Iten und Yanick Müller haben das Nachsehen. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 27. Februar 2022)

Wie bereits am vorangegangenen Wochenende durften die Oberwil Rebells jüngst gleich zweimal ran – zweimal reisten Teams aus dem Wallis an. Im ersten Spiel hiess der Gegner SHC Martigny. Die Mannschaft traf wegen eines Staus verspätet ein. Kaum hatte das Spiel begonnen, stellt sich heraus, dass es die Zuger waren, die noch nicht bereit waren. Nach nur vier Minuten stand es schon 0:1.

Die Reaktion auf diesen Fehlstart erfolgte nur schleppend. Dennoch zeigte die Anzeigetafel zur Spielhälfte ein wesentlich erfreulicheres Resultat. Die 3:1-Führung hielt aber nicht lange an. Die mittlerweile fast zur Tradition gewordenen Undiszipliniertheiten bei den Rebells hielten Einzug. Mit nicht weniger als fünf Zweiminutenstrafen innerhalb von etwas mehr als zehn Minuten ebnete man dem Gegner den Weg zurück ins Spiel. Martigny liess sich dabei nicht zweimal bitten und ging in der 50. Minute sogar in Führung.

Mit dem Rücken zur Wand lieferten die Gastgeber dann plötzlich doch noch ab. Die mangelhafte Effizienz aus den ersten 50 Minuten war verschwunden, die Beine waren plötzlich frischer und die Fehler wurden minimiert. Das Resultat daraus waren die Treffer vier bis sieben und schliesslich ein 7:4-Erfolg.

Besondere Trikots zu besonderem Anlass

Am Sonntag liefen die Oberwil Rebells in völlig ungewohntem Gelb auf. Grund für den aussergewöhnlichen Auftritt war ein Jubiläum, das eigentlich schon im Jahr 2020 hätte gefeiert werden sollen, aus bekannten Gründen aber nicht möglich war. 20 Jahre Oberwil Rebells war auf den Retroshirts zu entnehmen. In dieser Zeitspanne feierte der Verein viele Erfolge, musste aber auch schwere Niederlagen verdauen.

Eine solche setzte es auch an diesem Nachmittag gegen die Sierre Lions ab. Das 2:5 war besonders bitter, denn die Zuger hatten geschätzte 8o Prozent Ballbesitz und dominierten das Spielgeschehen, fanden aber kaum Mittel, um zu gefährlichen Abschlüssen zu kommen.

Diesmal gelingt die Wende nicht

Die Walliser liessen keinen Spielfluss aufkommen und warteten geschickt auf ihre Kontermöglichkeiten. Nach zwei gespielten Abschnitten finden sich die Zuger dann wieder da, wo sie bereits am Samstag gewesen waren: mit dem Rücken zur Wand. Die Tatsache, dass Max Müller bereits in der ersten Minute des Schlussdrittels auf 2:3 verkürzen konnte, half am Ende nur wenig.

Dank zweier erfolgreicher Abschlüsse des Ligatopskorers Mario Paulik zogen die Gäste auf 5:2 davon und besiegelten damit die dritte Niederlage des Titelverteidigers in der laufenden Saison. Auch die druckvolle Schlussoffensive der Rebells änderte nämlich nichts mehr am Spielausgang.

Nach dieser ernüchternden Begegnung gilt es für die Oberwil Rebells, jetzt noch einmal gut zu trainieren, um sich im letzten Qualifikationsspiel auswärts gegen La Chaux-de-Fonds am nächsten Wochenende ein gutes Gefühl für die Playoffs zu holen.

Nationalliga A. Rangliste (alle 13 Spiele): 1. Grenchen 32 Punkte. 2. Oberwil 28. 3. Sierre 28. 4. La Chaux-de-Fonds 18. 5. Gals 18. 6. Kernenried 17. 7. Belpa 9. 8. Martigny 6.