Streethockey Die Oberwil Rebells finden zur Spielfreude zurück Nach zuletzt drei hart umkämpften Spielen dürfte der 3:10-Auswärtserfolg über den SV Gals ein wenig Leichtigkeit zurückgebracht haben. Tim Müller 15.11.2021, 18.36 Uhr

Der Sieg am Wochenende war für die Oberwiler Streethockeyaner eine Erleichterung. Archivbild: Maria Schmid (19. September 2021)

Aufgrund einer Terminverschiebung kam es das erste Mal in dieser Saison zu einem Abendspiel für die Rebells. Bei kühlen Temperaturen und unter gleissendem Flutlicht, traten die Oberwil Rebells am Samstag mit knapp zwei Linien auswärts gegen den Underdog aus Gals an. Das Kader von Tibor Kapanek schrumpfte in den letzten Wochen kontinuierlich, aufgrund einiger Verletzungen und krankheitsbedingter Ausfälle diverser Spieler. Nichtsdestotrotz, das kleine Feld mit dem schnellen Belag, welcher für die Oberwiler Technik-Asse perfekt geeignet sein sollte, spielte den Gästen in die ­Hände.

Die Erleichterung war spürbar auf der Spielerbank der Rebells, als sie mit einem 1:5-Vorsprung in die erste Pause gehen konnten. Die Zuger waren so überlegen, wie schon lange nicht mehr und dies schien den Gemütern gutzutun. In den folgenden beiden Dritteln teilten sich die Gäste geschickt ihre Kräfte ein und liessen nichts mehr anbrennen. Taktisch elegant und spielerisch effizient brachten die Zuger den Vorsprung nach Hause.

Fehlerlos war der gesamte Auftritt der Zuger jedoch zu keiner Zeit. Obwohl die Rebells viel Druck gegen vorne machten und zahlreiche Angriffsvariationen zeigten, liess ihre Konzentration bei den spielöffnenden Pässen aus der Defensive heraus zu wünschen übrig. Von diesen ungenauen Zuspielen konnte die zweite Linie des Heimteams rund um die Angreifer Hudacek und die Gebrüder Wehrli immer wieder profitieren und Chaos in die Zuger Verteidigung bringen. Trotzdem spielte Gals zu nervös und unpräzise, als dass sie den Rebells zu irgendeiner Zeit wirklich gefährlich werden konnten.

Gute kollektive Leistung

Auf Zuger Seite kann man die kollektive Leistung hervorheben. Obwohl alle Spieler Doppeleinsätze leisten mussten, und zeitweise sehr viel Spielzeit erhielten, fiel das Team nie auseinander und arbeitete als Einheit nach vorne und nach hinten. Herausstach der Oberwiler Center Tim Müller, welcher mit vier Toren einen massgeblichen Beitrag an der dauerhaft komfortablen Führung der Rebells hatte. Die Zuger Torhüter Sandro Iten und Andrea Pagano, welche sich das Oberwiler Tor erneut teilten, präsentierten sich auch gewohnt sicher. Einzig die neuen Lichtbedingungen schienen gewöhnungsbedürftig zu sein. Andrea Pagano: «Die doch sehr hellen Flutlicht-Beleuchtungen machten es uns Torhütern schwer, gut in die Partie zu kommen, da wir zuerst visuell mit den neuen Bedingungen klarkommen mussten. Nach kurzer Eingewöhnungsphase konnte ich mich dann doch perfekt auf meine Leistung konzentrieren, und bin stolz auf den Erfolg der Mannschaft heute.»

Das nächste Spiel in der Meisterschaft bestreiten die Oberwil Rebells am nächsten Sonntag, 21.11., um 14 Uhr gegen den SHC Belpa in der SIKA Rebells Arena. Des Weiteren wurden für die anstehende zweite Cuprunde die diversen Paarungen ausgelost. Die erste Mannschaft der Rebells trifft auf das NLA Team von La Chaux-de-Fonds – damit spielen die Rebells bereits zum zweiten Mal gegen ein Topteam im Schweizer Cup. Das NLB Team der Rebells wird in der zweiten Cuprunde auswärts gegen den SHC Diabla antreten.