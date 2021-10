Seltenheit: Oberwil Rebells verlieren zweimal in Folge

Streethockey Seltenheitswert: Die Rebells verlieren zweimal in Serie Die Zuger unterliegen dem Erzrivalen Sierre Lions mit 3:5 in der Nationalliga A. Tim Müller 25.10.2021, 15.35 Uhr

Den Oberwilern (Noa Wolf, am Ball) fehlt es derzeit auch an Durchschlagskraft. Bild: Matthias Jurt (Zug, 17. Oktober 2021)

Nach der Heimniederlage gegen Kernenried war von den Rebells am vergangenen Wochenende eine Reaktion gefordert. Beim langjährigen Rivalen aus Sierre starteten die Oberwiler mit drei kompletten Linien aktiv und zielstrebig in die Partie. Diesen Elan legten die Gäste jedoch bereits gegen Mitte des ersten Drittels ab und Sierre konnte vermehrt von den zahlreichen Fehlern in der Mittelzone profitieren. Die Gastgeber zeigten sich sehr effizient und spielten ein cleveres passives System, das es ihnen ermöglichte, einige gefährliche Konter zu zeigen. Nach einer unübersichtlichen Situation vor dem Oberwiler Tor reüssierte Mario Paulik zum 1:0. Dank einer starken Leistung des Oberwiler Torhüters Andrea Pagano gingen die Rebells nicht mit einem grösseren Rückstand in die erste Pause.

Im Mittelabschnitt versuchte Oberwil, das Spielgeschehen mehr in die offensive Zone zu verlagern, doch die Passqualität in den Auslösungsaktionen liess im ganzen Spiel zu wünschen übrig. Die Zuger rannten vergeblich gegen ein sehr konzentriert verteidigendes Sierre an und wurden von Fehlern in der neutralen Zone zusätzlich gebremst. Eine der wenigen zwingenden Situationen der Zuger konnte Flügel Yves Stucki mit einem satten Handgelenkschuss zum zwischenzeitlichen Ausgleich zum 1:1 verwerten. Doch mehrheitlich taten sich die Rebells schwer offensive Akzente zu setzen – und wenn die Zuger dann in guter Schussposition waren, mangelte es an Durchschlagskraft vor dem gegnerischen Tor.

Bald wartet die nächste Reise ins Wallis

Im letzten Drittel zeigte Sierre pure Effizienz. Den Oberwilern in den Zweikämpfen körperlich deutlich überlegen, konnten sie immer mehr die wankende Verteidigung beschäftigen. Die herausragende Leistung von Paulik und Mraz resultierte in vier Toren für Sierre im letzten Abschnitt. Die Oberwil Rebells, die kurzzeitig gar mit 2:1 in Führung gelegen hatten, vermochten nicht zwingend zu reagieren und verloren das Spiel schliesslich mit 3:5.

Die gewünschte Reaktion blieb aus. Oberwil muss mit Hinsicht auf das wichtige Cupspiel von nächster Woche zwingend über die Bücher. Denn die Partie vom nächsten Sonntag wird wiederum auswärts sein – wiederum in Sierre.

