Die Oberwil Rebells reisen zum Spitzenspiel

Streethockey Spitzenkampf für die Oberwil Rebells Der Leader der Nationalliga A gastiert am Sonntag beim Erzrivalen in Sierre. 07.10.2022, 09.00 Uhr

Raffaele Cioffo (rechts) und die Rebells sind im Vorwärtsgang. Bild: Maria Schmid (Zug, 2. Oktober 2022)

Die Oberwil Rebells stehen nach den ersten drei NLA-Matches mit einer weissen Weste da. Am Sonntag wartet in Sierre ein Team, das bisher zwei Partien ausgetragen und beide gewonnen hat (Spielbeginn um 14 Uhr). Die Zuger hegen Revanchegelüste, da sie im vergangenen Playoff-Halbfinal an Sierre scheiterten.

Rebells-Topskorer Raphael Enzler sagt zur Ausgangslage: «Die Walliser haben einige der besten Stürmer der Liga in ihren Reihen, was sie in Kombination mit einer robusten Verteidigung zu einem heissen Titelkandidaten macht. Für uns ist sehr viel möglich, wenn wir die einfachen Sachen richtig machen, defensiv solid stehen und mit viel Herzblut spielen.» (mam)