Streit um einen Gewerbebau Ein beschauliches Chamer Quartier kommt einfach nicht zur Ruhe Vor fast zwanzig Jahren bewilligte der Chamer Gemeinderat eine Überbauung mit Gewerbebau als Lärmschutzriegel gegen die Autobahn. Die Wohnungen sind schon lange bezogen. Der Gewerbebau hingegen steht immer noch nicht. Auch wegen der Qualität einer Strasse. Marco Morosoli 25.01.2021, 05.00 Uhr

Die Zufahrt zum geplanten Gewerbebau im Rütiweid-Quartier. Bild: Matthias Jurt (Cham, 20. Januar 2021)

Als der Chamer Gemeinderat am 16. Dezember 2002 die Baubewilligung für die Arealüberbauung Rütiweid mit einem Gewerbebau im Schlepptau erteilte, war noch das Kammerkonzept zur Entlastung des Zentrums der Ennetseegemeinde vorgesehen. Dieses Projekt firmiert schon sehr lange als Umfahrung Cham/Hünenberg. Kürzlich meldete die Baudirektion, dass einem baldigen Baubeginn nichts mehr im Wege stehe.

Den Gewerbebau hingegen gibt es nur auf Papier.

Wann und wie die unendliche Geschichte um einen geplanten Gewerbebau im Chamer Norden, unmittelbar an der Autobahn gelegen, weitergeht, das wissen nicht einmal die bis jetzt beigezogenen Rechtsinstanzen. In der einen oder anderen Form haben sich mittlerweile der Chamer Gemeinderat, der Regierungsrat, das Verwaltungsgericht, das Bundesverwaltungsgericht und das Bundesgericht in Lausanne mit dem einen oder anderen Aspekt des Falls Rütiweid herumgeschlagen. Mehr Gericht in Verwaltungsangelegenheiten ist in der Schweiz nicht verfügbar.

Einer der privaten Streitgenossen, die gut organisiert sind, sagt:

«Es geht uns ja nicht darum, einen Gewerbebau zu verhindern. Wir wollen einfach erreichen, dass keine 40-Tonnen-Lastwagen durch unser Wohnquartier fahren.»

Schon die Einfahrt von der Knonauer- in die Eizmoosstrasse ist sehr schmal und verlangt mehr als nur Fingerspitzengefühl vom Lenker des Schwertransporters.

Es existiert eine Filmsequenz, welche zeigt, wie ein grosser Lastwagen rückwärts durch die Rütiweid fährt. Letztere ist eine Quartierstrasse und als Tempo-30-Zone konzipiert. Zudem ist die Rütiweid mit einer Breite von 6,5 Metern eher schmal geraten.

Zuger Regierung rügt den Gemeinderat

Wie aus einem Regierungsratsentscheid von 2019 hervorgeht, welcher dieser Zeitung vorliegt, haben neue Eigentümer der Gewerbebrache Ende 2013 ein Baugesuch eingereicht. Die Pläne für die vorgesehene Gewerbebaute mussten deren potenzielle Ersteller aufgrund von Einsprachen noch einmal überarbeiten. Diesem Ansinnen legte der Chamer Gemeinderat als Baubewilligungsbehörde keine Steine in den Weg. Interessant dabei: Für schwere Lastwagen war ein Ringverkehr vorgesehen. Da jedoch, wie andernorts festgehalten, die dazu notwendige Strasse in der Nähe des Eizmoos-Fussballplatzes nicht realisiert wurde, entfiel diese Verkehrsführung.

Erhellend ist in diesem Zusammenhang die Rüge, welche die Baubewilligungsbehörde, also der Chamer Gemeinderat, im vorerwähnten Regierungsratsentscheid aus dem Jahre 2019 einstecken muss. Dort ist zu lesen:

«Liest man die Erwägungen der Vorinstanz betreffend das Erschliessungserfordernis, fällt sofort auf, dass es sich dabei – abgesehen des Verweises auf den durchgeführten Fahrversuch – um exakt die gleiche Begründung handelt, welche bereits im Zusammenhang mit dem vorhergehenden (abgeänderten) Baugesuch aus dem Jahre 2013 offeriert wurde.»

Schon fast ungehalten fügt die Behörde an, dass «das Baugrundstück weder rechtlich noch tatsächlich erschlossen» sei. Das wohl praktizierte Verfahren «Kopieren und Einsetzen» bewertete der Regierungsrat klar:

«Die im angefochtenen Entscheid zur Erschliessung enthaltene Begründung genügt diesen Ansprüchen offensichtlich nicht, zumal die vom Regierungsrat bereits als ungenügend deklarierte Begründung hier einfach noch einmal wiederholt wurde.»

Dem Gewerbebau ist mittlerweile aber neben dem ungenügenden Verkehrskonzept noch in einer anderen Sphäre Widerstand erwachsen: Stromleitungen und ihre Führung über Land. Strom-Freileitungen müssen so weit von Gebäuden entfernt erstellt oder ausgeführt werden, dass sie weder Menschen noch Gebäude gefährden können. Zudem dürfen sie Rettungsfahrzeuge aller Art nicht behindern. Hier entdeckten die Kämpfer aus der Rütiweid einen Nebenschauplatz, um Wasser auf ihre Mühlen zu leiten. Den Entscheid in dieser Stromleitung-Angelegenheit eröffnete das Eidgenössische Starkstrominspektorat (ESTI) nur den Eigentümern der Gewerbefläche. Die vorerwähnte Verfügung war hinterher Bestandteil der neuerlichen Bewilligung des Chamer Gemeinderats, der den Gewerbebau wiederum bewilligte.

Lausanner Richter korrigieren St.Galler Richter

Beschwerden gegen Entscheide des ESTI landen gleich beim Bundesverwaltungsgericht. Die St.Galler Richter hielten in ihrem ablehnenden Entscheid (A-4238/2018) fest: «Zusammenfassend sind die Beschwerdeführenden durch die angefochtene Verfügung weder in rechtlich geschützten noch tatsächlichen Interessen betroffen, mithin werden sie durch den Ausgang des Verfahrens nicht unmittelbar beeinflusst.»

Eine Abfuhr zwar, doch das Bundesgericht sollte sich auch noch mit dieser Sache befassen. Beim höchsten Gericht (1C_115/2019) hiess es dann, dass die Beschwerdeführer aus der Nachbarschaft des Gewerbebaus im Verfahren durchaus Partei seien. Denn, wenn die Bauherrschaft für den Gewerbebau bezüglich der Hochspannungsleitung eine Ausnahmebewilligung erhalte, erhöhe das, so das Bundesgericht, «faktisch die Überbaubarkeit des Baugrundstücks». Die Situation sei vergleichbar «mit einer Ausnahmebewilligung zur Unterschreitung des Waldabstands, eines Grenzabstands» und dergleichen mehr.

Die Gemeinde will auf einer Privatstrasse Verkehrszeichen anbringen

Bald dürfte sich das Geschehen in der Streitsache Rütiweid auf versiegelte Flächen verlagern. Gemäss einer Verkehrsanordnung im Amtsblatt von Ende Sommer 2020 sollen auf der Zufahrtsstrasse Rütiweid vor der Einmündung in den Eizmoosweg ein Vorschriftssignal Stopp und verschiedene Markierungen angebracht werden. Wer den Verlauf der Streitsache Gewerbebau verfolgt, dürfte eine Wette gewinnen, wenn er darauf setzt, dass auch diese Angelegenheit von einer höheren Instanz zu beurteilen ist.

Fakt ist: Die Rütiweid ist eine Privatstrasse. Über sie ist ein Dienstbarkeitsvertrag gelegt, welcher die Zufahrten regelt. Einer der Einsprecher sagt, dass die Umsetzung dieser Verkehrsanordnung nur dann umsetzbar ist, wenn es zu einer Enteignung komme. Dazu müsse jedoch ein öffentliches Interesse vorliegen. Was der Einsprecher zudem seltsam findet: «Die Grundeigentümer sind von der Gemeinde gar nicht angeschrieben worden.» Zudem ist die Eigentumsgarantie ein Prinzip unserer Rechtsordnung, welche sich auf die Bundesverfassung stützt.

Die Bauherrschaft ist aber noch mit einem anderen Problem konfrontiert: Die letzte rechtskräftige Baubewilligung stammt aus dem Jahre 2008. Diese ist, wie der Zuger Regierungsrat schreibt, mittlerweile erloschen. Das Rechtsinstitut der Arealbebauung gibt es nach dem überarbeiteten Planungs- und Baugesetz nicht mehr. Es brauche heute vielmehr einen einfachen Bebauungsplan. Die geplante Gewerbebaute muss dessen Eigenheiten erfüllen.